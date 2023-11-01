الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مياه سوهاج" تحذر أهالي أخميم من ضعف المياه في هذا التوقيت

ضعف المياه
ضعف المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج،  فى بيان لها، عن ضعف المياه بمدينة أخميم بسوهاج اليوم فى تمام الساعة الرابعة والنص عصرًا وحتى العاشرة من مساء اليوم، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب. 

 

وأضاف عبد الغفار، أنه يتم خلال تلك الفترة القيام بأعمال اصلاح كسر لخط مياه قطر 24 بوصة اثناء قيام مقاول تنفيذ خطوط الصرف الصحى بقرية نيدة.


ومن جانبه، أوضح حسن محمود مدير الخط الساخن  بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج،  أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من اى تليفون ارضى او محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى.

 www.scww.com.eg

ولفت الى أنه سيتم تشغيل المحطات السطحية والمطورة الصغرى وتجهيز  سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.


وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.

محافظة سوهاج أسماء المقبولين في شركة مياه سوهاج رئيس شركه الصرف صحى المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار المهندس مصطفى مجاهد رئيس مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية

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