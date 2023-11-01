الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قبل مواجهة إنبي.. مودرن فيوتشر يحتفل بعيد ميلاد ثلاثي الفريق

عيد ميلاد ثلاثي فيوتشر
عيد ميلاد ثلاثي فيوتشر

حرص لاعبو فريق  مودرن فيوتشر والجهاز الفني والإداري على الاحتفال بعيد ميلاد ثلاثي الفريق، عمر كمال ومحمود رزق، ومحمود حمدي، وسط أجواء مبهجة.

يأتي ذلك في حضور المهندس هشام حافظ، وهيثم عرابي الرئيس التنفيذي للفريق، على هامش مران اليوم في إطار استعدادات الفريق لمواجهة إنبي في مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة مودرن فيوتشر وإنبي بدوري نايل (2023/2024)

ويستضيف مودرن فيوتشر نظيره انبي، الأحد المقبل، باستاد القاهرة الدولي في ختام منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

موقف مودرن فيوتشر بجدول ترتيب دوري نايل (موسم 2023/2024)

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الثاني بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 12 نقطة، خلف بيراميدز المتربع على قمة الدوري برصيد 13 نقطة.

وحقق فيوتشر الفوز 4 مباريات، بينما كانت الهزيمة الوحيدة أمام بيراميدز في الجولة الرابعة بهدف نظيف، ولم يعرف فيوتشر طعم التعادل حتى الآن.

وتجدر الإشارة إلى أن مودرن فيوتشر، قد حقق ريمونتادا مثيرة على حساب البنك الأهلي، مساء الاثنين الماضي، في ختام منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري نايل (2023/2024)، بهدفين مقابل هدف.

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