الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 14 تعديًا على أراضٍ زراعية بمساحة 2856 مترًا بدسوق فى كفرالشيخ

إزالة التعديات
إزالة التعديات

تصدت، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة بمركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، لمخالفات البناء بأنواعها والتعديات على الأراضى الزراعية، بحضور القيادات الأمنية ونواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء والمتابعة ومهندسى التنظيم. 

 

  • حملات مكثفة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية


وأكد رئيس مركز ومدينة دسوق، أنه قد تم التصدى لمخالفات البناء على الأراضى الزراعية  لعدد13 حالة بإجمالى مساحة 2856 مترا، وهي كالآتي: مدينة دسوق خارج الحيز بمساحة 160  نهاية شارع الاستاد، وقرية الكنيسة 3 حالات على طريق دسوق  كفرالشيخ مدخل لاصيفر 400م وابيوقا 400م والدقدوقى 800م.

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وأيضا  قرية كفر العرب 3 حالات طريق دسوق كفر الشيخ إجمالى مساحة ٥٤٦ متر حالة 150م و120 م 376 م، وكذلك  قرية شابة إزالة بناء بالطوب مخالف لقانون البناء بدون ترخيص وخارج الجيز العمراني، وقرية محلة دياى التصدى لعدد ٢ حالة تعد على الأرض الزراعية بقرية محلة دياي عزبة المنسى الحالة الأولى ردم قواعد مؤهلة للرمى الخرسانى على مساحة ١٠٠ م والحالة الثانية فك شدة خشبية على مساحة ٨٠م.


وأيضا  قرية أبومندور 2 حالة إزالة حالة تعد على الأرض الزراعية بالبلوك الأبيض بقرية المندورة بمساحة ١٥٠ مترا، كما تمت إزالة شدة خشبية لسمل خرسانى بعزبة ثروت الشرقية التابعة للوحدة المحلية بابومندور بمساحة ١٠٠م، وتم تسليم الأرض للجمعية الزراعية، وقرية سباس الملح إزالة حالة تعد بالبلوك الأبيض فى المهد بناحية قرية سيدى جامع التابعة للوحدة المحلية بشباس الملح علي مساحة 120 مترا.


وفى قرية سنهور المدينة تم ردم حف قواعد داخل قرية سنهور بمساحة 60 م، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف وما زال التصدى لمخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية على مدار الساعة بجميع أنحاء المركز.

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