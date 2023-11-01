الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الجزء الثالث من "هيكل.. سيرة الأستاذ" على شاشة "الوثائقية" نوفمبر الجاري

الاستاذ
الاستاذ

تعلن قناة "الوثائقية" إنتاجها وعرضها، خلال شهر نوفمبر2023، الجزء الثالث من الفيلم الوثائقي "هكيل.. سيرة الأستاذ"، الذي يتناول تفاصيل السنوات الأخيرة من حياة الأستاذ محمد حسنين هيكل، وصولًا إلى رحيله عام 2016.

ويتضمن الجزء الثالث مشاهد وشهادات لم تظهر من قبل عن حريق منزل الأستاذ هيكل في برقاش، وتفاصيل محاولة اغتياله عقب أحداث ثورة 30 يونيو 2013، والوصية التي كتبها واللحظات الأخيرة في حياته.

جدير بالذكر أن قناة "الوثائقية" أنتجت وعرضت الجزأين الأول والثاني من فيلم "هيكل.. سيرة الأستاذ"، خلال الشهرين الماضيين، احتفاءً بمئوية ميلاد الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل.

سيرة الأستاذ 

الفيلم الذي أُجريت مقابلاته بين القاهرة وعدد من العواصم العربية والأوروبية، يستضيف عددًا من الوجوه البارزة في دنيا الصحافة والسياسة والفكر، منهم البريطاني "أندرو نايت"، أحد أشهر صانعي الصحافة في العالم، والجزائري "الأخضر الإبراهيمي"، المبعوث الأممي ووزير خارجية الجزائر الأسبق، والمصري "مصطفى الفقي"، الكاتب والدبلوماسي السابق، إلى جانب عدد كبير من الصحفيين والكتاب المصريين.

كذلك يشهد الفيلم الظهور المتلفز الأول للسيدة "هدايت تيمور"، زوجة الكاتب الراحل، وشقيقته السيدة" مها هيكل"، بالإضافة إلى عدد آخر من أفراد الأسرة. 

وطرحت قناة الوثائقية عقب عرض الجزء الأول من الفيلم الوثائقي هيكل سيرة الأستاذ، أجزاء تظهر لأول مرة من وصية الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل، في فيلم "هيكل.. سيرة الأستاذ"، الذي أنتجته القناة بخط يده وتم نشرها على أربعة أجزاء عبر الصفحة الرسمية للقناة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". 

يٌجدر الإشارة إلى أن القناة الوثائقية قد عرضت الجزء الأول من الفيلم الوثائقي "هيكل..سيرة الأستاذ" في 22 سبتمبر الماضي ولاقي الفيلم اهتمامات كبيرة من جميع الأوساط. 

الاستاذ هيكل محمد حسنين هيكل سيرة ذاتية الوثائقية

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