الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الليلة.. "الوثائقية" تعرض الجزء الثانى من فيلم "هيكل.. سيرة الأستاذ"

هيكل
هيكل

تعرض قناة الوثائقية، الجزء الثاني من الفيلم الوثائقي "هيكل.. سيرة الأستاذ"، في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم، وذلك بعد نجاح الجزء الأول، الذي عرض في شهر سبتمبر الماضي. 

ونشرت قناة الوثائقية برومو الجزء الثاني من الفيلم الوثائقي "هيكل ..سيرة الأستاذ" مصحوبًا بتعليق: "أسرارٌ كثيرة تكشفها سيرة أهم صحفي عربي في القرن العشرين، انتظروا الجزء الثاني من الفيلم الوثائقي "هيكل.. سيرة الأستاذ"،  الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، على شاشة الوثائقية. 

وكانت القناة الوثائقية قد عرضت الجزء الأول من الفيلم الوثائقي "هيكل ..سيرة الأستاذ" في 22 سبتمبر الماضي ولاقي الفيلم اهتمامات كبيرة من جميع الأوساط. 

الجزء الأول من فيلم "هيكل.. سيرة الأستاذ"

ويوثق الجزء الأول من الفيلم الذي تنتجه "الوثائقية" بشكل حصري، الخطوات الأولى لهيكل فوق بلاط صاحبة الجلالة، مسلطًا الضوء على أبرز محطات تلك الحقبة، التي أسست مبكرًا للقب الذي اشتُهر به في الأوساط الصحفية "الأستاذ".

سيرة الأستاذ 

الفيلم الذي أُجريت مقابلاته بين القاهرة وعدد من العواصم العربية والأوروبية، يستضيف عددًا من الوجوه البارزة في دنيا الصحافة والسياسة والفكر، منهم البريطاني "أندرو نايت"، أحد أشهر صانعي الصحافة في العالم، والجزائري "الأخضر الإبراهيمي"، المبعوث الأممي ووزير خارجية الجزائر الأسبق، والمصري "مصطفى الفقي"، الكاتب والدبلوماسي السابق، إلى جانب عدد كبير من الصحفيين والكتاب المصريين.

كذلك يشهد الفيلم الظهور المتلفز الأول للسيدة "هدايت تيمور"، زوجة الكاتب الراحل، وشقيقته السيدة" مها هيكل"، بالإضافة إلى عدد آخر من أفراد الأسرة. 

وطرحت قناة الوثائقية عقب عرض الجزء الأول من الفيلم الوثائقي هيكل سيرة الأستاذ، أجزاء تظهر لأول مرة من وصية الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل، في فيلم "هيكل.. سيرة الأستاذ"، الذي أنتجته القناة بخط يده وتم نشرها على أربعة أجزاء عبر الصفحة الرسمية للقناة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". 

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