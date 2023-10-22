الليلة.. "الوثائقية" تعرض الحلقة الرابعة من سلسلة "أكتوبر في عيون العالم"

تعرض قناة الوثائقية، مساء اليوم الأحد، الحلقة الرابعة من حلقات سلسلة حوارات "أكتوبر في عيون العالم، والتي تقدمها القناة الوثائقية ضمن خريطة برامجية متميزة انطلقت منتصف شهر ديسمبر الماضي وتستمر حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري، للاحتفال باليوبيل الذهبي لذكري انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وروجت القناة الوثائقية للحلقة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"انتظرونا الليلة في الحلقة الرابعة من سلسلة حوارات "أكتوبر في عيون العالم"، مع المؤرخ العسكري الدكتور جورج والتر، في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت القاهرة، على شاشة الوثائقية، أكتوبر في عيون العالم، حرب أكتوبر 50 عامًا".

ويظهر اليوم في لقاءٍ ممتد المؤرخ العسكري الأمريكي جورج والتر، أحد أبرز المؤرخين العسكريين على مستوى العالم، وأستاذ التاريخ العسكري والسياسي في جامعة بايلور، والمؤرخ والمحاضر في كلية القادة والأركان العامة بالجيش الأمريكي Command and General Staff College US Army’s منذ يوليو 1984.

ومن مؤلفاته "The 1973 Arab-Israeli War: The Albatross Of Decisive Victory" الذي يصف فيه حرب أكتوبر بأنها درس عسكري لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية على حدٍ سواء.

https://fb.watch/nQxRJn0Mii/?mibextid=Nif5oz

تفاصيل سلسلة "أكتوبر في عيون العالم”

وشهدت الحلقات حوارات خاصة مع جنرالات وقادة من جنسيات مختلفة يحللون الحرب ويعرضون رؤيتهم لتأثيرات حرب أكتوبر، وكيف جرت أعظم عمليات العبور، ويتحدث جنرالات وقادة من جنسيات مختلفة ويحللون الحرب وكيف انهارت أوهام إسرائيل، وكيف غيرت الحرب النظريات والخطط العسكرية في العالم.

ويجري الإعلامي أحمد الدريني، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، سلسلة الحوارات الخاصة التي تتزامن هذا العام مع اليوبيل الذهبي لحرب السادس من أكتوبر 1973.

وتستهدف شرح الحرب المجيدة وتحليلها من منظور عالمي عسكريًّا واستراتيجيًّا وتاريخيًّا، وتسلط الضوء على عملية الخداع الاستراتيجي المصرية، وخطة العبور، ومراحل تطور الحرب، ومقارنة غرفة العمليات المصرية بغرفة عمليات العدو، وأهم المعارك التي شهدتها الحرب، ومواقف القوى الدولية آنذاك.

وضمت سلسلة الحوارات لقاءً خاصًا مع الفريق جورجيو باتيستي، رئيس غرفة العمليات العسكرية في الجيش الإيطالي سابقًا، الذي قضى 44 سنة خدمة عسكرية، شغل خلالها عدة مناصب مهمة، منها رئيس قسم الشئون العامة في هيئة الأركان الإيطالية، والمتحدث الرسمي باسم الجيش الإيطالي في روما، كما عُين قائدًا للتدريب والعقيدة في الجيش الإيطالي، وهي آخر مهمة عسكرية تقلدها قبل تقاعده من الخدمة عام 2016.

كما تم عرض لقاءً خاصًا مع العقيد رالف ثيلي، رئيس الجمعية العسكرية في برلين، المتخصصة في البحوث والدراسات العسكرية الدولية، الذي عمل في وقتٍ سابق مديرًا لكلية الدفاع في ألمانيا، ومستشارًا عسكريًّا ضمن فريق نائب رئيس أركان الجيش الألماني.

وفي حلقة أخرى ظهر المستشار العسكري الفرنسي بيير رازو، المدير الأكاديمي والبحثي لمعهد البحر الأبيض المتوسط للدراسات الاستراتيجية المتقدمة "FMES" ومقره باريس، والحاصل على درجة الدكتوراه عن رسالته في التاريخ العسكري الحديث، وأصدر كتابه الأول عن "حرب أكتوبر 1973" عام 1999، وعمل في وقتٍ سابق مديرًا للبحوث ومستشارًا في معهد الدراسات الاستراتيجية والعسكرية التابع لوزارة الدفاع الفرنسية "IRSEM".