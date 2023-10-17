اليوم.. "الوثائقية" تعيد عرض فيلم "أغنية النصر" احتفالًا بانتصارات أكتوبر

تعيد قناة الوثائقية، مساء اليوم الثلاثاء، عرض الفيلم الوثائقي الجديد "أغنية النصر"، الذي تم عرضه لأول مرة مطلع الشهر الجاري، وتحديدا يوم السادس من أكتوبر، فى إطار الاحتفال بمرور 50 عاما على حرب أكتوبر المجيدة، ونال إشادات واسعة من قبل الجمهور والنقاد.

موعد عرض فيلم "أغنية النصر" على قناة الوثائقية

ومن المقرر أن يعرض فيلم "أغنية النصر" فى تمام الساعة العاشرة مساء، ويستعرض الفيلم الوثائقي الأغاني الوطنية الخالدة التى تعيش فى وجدان المصريين حتى الآن والمرتبطة بحرب أكتوبر.

"أغنية النصر" يستعرض قصص الأغانى الوطنية الشهيرة منها "أم البطل" و"عاش اللى قال"

يبدأ الفيلم الوثائقي بخطاب الرئيس الراحل أنور السادات عن نصر أكتوبر، والذي يقول خلاله: "سوف يجيء يوم نجلس فيه لنقص ونروى.. ماذا فعل كل منا فى موقعه، وكيف حمل كل منا الأمانة، وكيف خرج الأبطال من هذا الشعب وهذه الأمة فى فترة حالكة ليحملوا مشاعل النور وليضيئوا الطريق حتى نستطيع أن نعبر الجسر ما بين اليأس والرجاء".

كما يستعرض الفيلم الوثائقي قصص الأغاني الوطنية الشهيرة مثل "أم البطل"، و"عاش اللى قال"، و"خلي السلاح صاحي"، وغيرها.

التفاصيل الكاملة لفيلم "أغنية النصر"

الفيلم يوثّق لحرب أكتوبر من منظور تكامل الأسلحة المشتركة وتوافقها، حيث سيرى المشاهد تتابعًا دقيقًا لمجريات الحرب منذ اللحظة الأولى للعبور، وفقًا للخطة الموضوعة لحرب أكتوبر.

ويستضيف الفيلم ضيوفًا من جميع أفرع القوات المسلحة المشاركة في الحرب، منها على سبيل المثال: القوات الجوية، والدفاع الجوي، والمدفعية، والبحرية، والأسلحة الإلكترونية، حيث يروي كل منهم دور سلاحه وموقعه من الحرب، وكيف أدت التحركات المدروسة إلى تحقيق ملحمة عظيمة في صورة بطولة غير مسبوقة.

ويرصد الفيلم كواليس إنتاج أشهر وأعرق الأغاني الوطنية التي كُتبت ولُحنت في ساعات قليلة داخل استديوهات الإذاعة المصرية، لتُكون- بتنوع أفكارها وكلماتها وألحانها- وثيقة تاريخية لذاكرة الأمة على مر العصور.

وكذلك يسلط الفيلم الضوء على المطربين والملحنين والمؤلفين الذين تنازلوا عن أجورهم، والذين تبرعوا بها من أجل المجهود الحربي، منهم عبده السويسي مطرب فرقة "ولاد الأرض"، كما يرصد دور الغناء الشعبي والفرق الغنائية في تأجيج المشاعر الوطنية.