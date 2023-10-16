"غرفة عمليات حرب أكتوبر 1973" على الوثائقية قريبًا

أعلنت قناة "الوثائقية" عن عرض الفيلم الوثائقي "غرفة عمليات حرب أكتوبر 1973" خلال الأيام المقبلة، وذلك ضمن احتفالات الذكرى الـ50 بنصر أكتوبر المجيد، ونشرت القناة عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" برومو الوثائقي "غرفة عمليات حرب أكتوبر 1973".

https://fb.watch/nIKMbOpmT_/?mibextid=Nif5oz

وأعدت القناة "الوثائقية" خريطة خاصة للاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر حرب أكتوبر، وذلك من خلال عدد من الأفلام الوثائقية التي تكشف كواليس الحرب وشهادات حقيقية من ضباط وجنود شاركوا في هذه الملحمة العظيمة.

وتعرض هذه الأفلام على مدار شهر أكتوبر، ومن بين هذه الأفلام:

خريطة احتفال الوثائقية بذكرى حرب أكتوبر

عرضت قناة الوثائقية السلسلة الوثائقية "حدث في 1973" والتي توثق كل ما كان يدور في المجتمع المصري من أخبار سياسية واجتماعية وفنية ورياضية قبل نصف قرن، راصدة المظاهر العامة لخطة الخداع الاستراتيجي في الأيام السابقة على اندلاع المعركة.

كما توثق يوميات الحرب على الجبهة منذ لحظة العبور وحتى وقف إطلاق النار، والتحركات السياسية والدبلوماسية، عربيًا ودوليًا، خلال الفترة المذكورة، وتذاع السلسلة يوميا على مدار 45 يومًا.

من أرشيف الجبهة

وتعرض قناة "الوثائقية"، بالتعاون مع إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة المصرية، يوميًا في تمام الساعة الثامنة مساءً، شهادات وثائقية متلفزة تحت عنوان "من أرشيف الجبهة" والتي يظهر فيها عدد من قادة حرب أكتوبر وبعض السياسيين والكتاب والشخصيات العامة ممن شاركوا أو عاصروا الحرب المجيدة، وتوثق هذه الأفلام بعض الوقائع والمعارك والقرارات التي شهدتها المعركة.

كما تعرض القناة شهادات لأول مرة موثقة لضباط وجنود شاركوا في حرب أكتوبر المجيدة قبل نصف قرن تحت اسم "أنا حاربت إسرائيل"، توثق هذه الشهادات الحصرية، التي جرى تصويرها في مختلف محافظات ومدن وقرى مصر، مجموعة من البطولات العسكرية الخالدة التي يرويها من حملوا السلاح على الجبهة وشاركوا في صناعة النصر.

وأعلنت القناة "الوثائقية" عن إنتاجها وعرضها سلسلة وثائقية بعنوان "قادة أكتوبر"، والتي توثق السيرة الذاتية والعسكرية لأبرز رموز قادة حرب أكتوبر، وتكشف البدايات والخطوات الأولى لهؤلاء القادة، وتأهيلهم العسكري، والحروب والمعارك المختلفة التي خاضوها.

كما تكشف هذه السلسلة إسهامات كل قائد منهم في التخطيط الاستراتيجي ورسم خطط العمليات والتدريبات في السنوات التي سبقت الحرب، كما تكشف كذلك بطولات مجهولة لهؤلاء القادة في المعارك التي دارت على الجبهة منذ لحظة العبور حتى وقف إطلاق النار، وتبرز السلسلة الإنجازات التي قدمها هؤلاء القادة العسكريون لاحقًا للوطن بعد انتهاء الحرب وتحقيق النصر.

وتعرض القناة سلسلة وثائقية أخرى بعنوان "يوميات نصر أكتوبر"، والتي توثق أهم الأحداث والتطورات والتحولات التي واكبت نصر أكتوبر المجيد، وذلك منذ اللحظات الأولى لبدء المعركة وانتصاراتنا فيها حتى بدء وقف إطلاق النار، كما توثق السلسلة، التي تعرض بشكل يومي على مدار شهر أكتوبر، أهم الوقائع والمعارك وخسائر العدو.

ويعرض ضمن خريطة قناة "الوثائقية" للاحتفال بالذكرى الـ50 لحرب أكتوبر ومضة وثائقية بعنوان "هوامش على دفتر النصر"، وتستعرض أقوال القادة السياسيين المصريين وغيرهم حيال الملحمة العسكرية المصرية وما تلاها من أحداث.

كما تقدم "الوثائقية" سلسلة أخرى بعنوان "من رسائل الجبهة"، والتي توثق مخاطبات بخط اليد أرسلها ضباط وجنود كانوا على الجبهة إلى أسرهم في مختلف المحافظات المصرية.

كما تكشف السلسلة المخاطبات التي تظهر على الشاشة لأول مرة عن المشاعر الإنسانية والحالة النفسية للأبطال الذين شاركوا في الحرب، وحرصهم على استعادة الأرض وتحقيق النصر في ظل حنينهم الكبير إلى أسرهم وعائلاتهم.