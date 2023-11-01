الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يتفقد مدرسة القلب الكبير للتعليم الأساسى (صور)

محافظ مطروح يتفقد
محافظ مطروح يتفقد مدرسة القلب الكبير

أجرى اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، زيارة لقرية الزيات شرق مدينة مرسى مطروح وعدد من التجمعات التابعة لها، وذلك للمتابعة توفير مزيد من الخدمات والتواصل مع المواطنين لتلبية المزيد من احتياجاتهم.

حقائب وأدوات مدرسية


واستهل محافظ مطروح  جولته بالقرية بتفقد مدرسة القلب الكبير للتعليم الأساسي بالقرية، للاطمئنان على سير العملية التعليمية، وإهداء تلاميذ المدرسة حقائب وأدوات مدرسية، كذلك الاطمئنان على مستوى الطلاب، موجهًا بأهمية التواصل والتفاعل ومناقشة الطلاب، لمنحهم الثقة في التجاوب مع المعلم وتحقيق الفهم والإدراك.

 استيعاب عدد أكبر من طلاب التجمعات المحيطة


وأشاد محافظ  مطروح بالمدرسة المنشأة حديثًا بدلًا من مدرسة الفصل الواحد لاستيعاب عدد أكبر من طلاب التجمعات المحيطة، متفقدًا عمل الحاسب الآلي والمكتبة والأنشطة وغيرها، مشيدًا أيضًا بما يتوفر بالمدرسة من إمكانيات تربوية وتعليمية حديثة ومتطورة.

 حصر كل احتياجات المدرسة


ووجّه محافظ مطروح  لمدير المدرسة بحصر كل احتياجات المدرسة، لتوفيرها بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والأبنية التعليمية.

 

يذكر أن مدرسة القلب الكبير يأتى إنشاؤها في إطار توفير وإتاحة التعليم للمناطق النائية والمحرومة ودعم المشروعات التعليمية، وتنفيذ استراتيجية الدولة المصرية في تطوير المنظومة التعليمية، وذلك بالتعاون بين محافظة مطروح ومؤسسة "مصر الخير" ومؤسسة "القلب الكبير" الإماراتية لتحقيق تنمية الإنسان والنهوض بمستواه التعليمي. وتحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية، وذلك على مساحة ٢٥٠٠ م٢ لتضم ١١ فصلًا تعليميًا لتضم أبناء التجمعات المحيطة منها عدد ٢ فصل لمرحلة الحضانة و٦ فصول للمرحلة الابتدائية و٣ فصول للمرحلة الإعدادية. 

 

وتضم عددًا من القاعات منها قاعة متعددة الأغراض ومعمل مطور وحاسب آلى والإنترنت ومكتبة وتجهيزات تكنولوجية والملاعب ومنطقة مخصصة لألعاب رياض الأطفال ومكاتب إدارية وخزان مياه أرضي سعة ١٣ م٣ وخزان علوى ١٢ م٣.


وتخدم المدرسة أطفال قرية الزيات وعدد ١٥ نجعًا محيطًا، وهى منطقة محرومة من خدمات التعليم، وتتيح فرصًا تعليمية لعدد ٤٥٠ طفلًا، وتتيح المدرسة فرصًا تعليمية للأطفال من مرحلة رياض الأطفال إلى نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وتم تجهيز المدرسة بأحدث الوسائل التكنولوجية والأثاث لخدمة العملية التعليمية، وبما يساعد على تقديم عملية التعلم بجودة عالية.

محافظ مطروح يتفقد مدرسة القلب الكبير

محافظ مطروح يتفقد مدرسة القلب الكبير
محافظ مطروح يتفقد مدرسة القلب الكبير
محافظ مطروح يتفقد مدرسة القلب الكبير
محافظ مطروح يتفقد مدرسة القلب الكبير
محافظ مطروح يتفقد مدرسة القلب الكبير
محافظ مطروح يتفقد مدرسة القلب الكبير
محافظ مطروح يتفقد مدرسة القلب الكبير
محافظ مطروح يتفقد مدرسة القلب الكبير
محافظ مطروح يتفقد مدرسة القلب الكبير
محافظ مطروح يتفقد مدرسة القلب الكبير
محافظ مطروح يتفقد مدرسة القلب الكبير
محافظ مطروح يتفقد مدرسة القلب الكبير
محافظ مطروح يتفقد مدرسة القلب الكبير
محافظ مطروح يتفقد مدرسة القلب الكبير
محافظ مطروح يتفقد مدرسة القلب الكبير
محافظ مطروح يتفقد مدرسة القلب الكبير
محافظ مطروح يتفقد مدرسة القلب الكبير
محافظ مطروح يتفقد مدرسة القلب الكبير
محافظ مطروح يتفقد مدرسة القلب الكبير
محافظ مطروح يتفقد مدرسة القلب الكبير
محافظ مطروح يتفقد مدرسة القلب الكبير
محافظ مطروح يتفقد مدرسة القلب الكبير
محافظ مطروح مطروح قرية الزيات شرق مدينة مرسى مطروح مرسى مطروح

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