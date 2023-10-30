الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يتفقد مدرسة الحرية ويشيد بالانضباط وحسن سير العملية التعليمية

محافظ مطروح يتفقد
محافظ مطروح يتفقد المدارس

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الإثنين، مدرسة الحرية  للغات بمدينة مرسى مطروح في إطار جولاته المستمرة للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية بالمحافظة. 

سير العملية التعليمية ومستوى الطلاب

و تفقد محافظ مطروح، عددا من الفصول  بالمدرسة مع الاستماع لشرح المعلمين  ومدى فهم الطلاب واستيعابهم  مشيدا بالانضباط وحسن سير العملية التعليمية ومستوى الطلاب بالمدرسة.

 اهتمام الدولة بالتعليم وبناء الإنسان

وأكد محافظ مطروح، على استمرار تقديم كافة الدعم للنهوض بمنظومة التعليم  وتحسين جودتها بالمحافظة، تماشيا مع الجمهورية الجديدة  واهتمام الدولة بالتعليم وبناء الإنسان  المصري لخلق جيل متميز وقادر على بناء المستقبل.

وفى سياق آخر، واصل عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح جولاته الميدانية المفاجئة لمتابعة مسار العملية التعليمية في أسبوعها الرابع بتفقده مسار العملية التعليمية بمدرسة العمدة محمد عبدالرحمن عطية الابتدائية التابعة لإدارة النجيلة التعليمية غرب المحافظة. 

 إعداد برنامج إثرائي عاجل لتحسين مستوى القراءة والكتابة

وتابع وكيل تعليم مطروح، مستوى طلاب المدرسة الابتدائية، موجها مدير المدرسة بإعداد برنامج إثرائي عاجل لتحسين مستوى القراءة والكتابة لطلاب الصفوف الأولي تحت إشراف معلم اللغة العربية ومتابعة توجيه المادة

تكثيف جولات المتابعة لمدارس القرى والنجوع

وكلف وكيل تعليم مطروح، محمد محفوظ مدير إدارة النجيلة بتكثيف جولات المتابعة لمدارس القرى والنجوع لضمان تحقيق الانضباط وتقديم محتوي تعليمي يستفيد منه الطلاب

التزام طلاب المدرسة المهنية بالحضور وانضباط العاملين

ومن جانبه قام وكيل تعليم مطروح، بزيارة مفاجئة للمدرسة الإعدادية المهنية بمدينة مرسى مطروح تفقد خلالها الفصول الدراسية متابعًا شرح المعلمين للحصص الدراسية، حيث تابع التزام طلاب المدرسة المهنية بالحضور وانضباط  العاملين، مشددًا على انضباط الطلاب وحضورهم خلال اليوم الدراسى وتطبيق الغياب اليومى بكل دقة على جميع الطلاب، موجهًا لمدير المدرسة باتخاذ كافة الإجراءات وتطبيق كل الآليات التي يكفلها له القانون من أجل تواجد الطلاب داخل الفصول الدراسية.

محافظ مطروح يتفقد المدارس
محافظ مطروح يتفقد المدارس
محافظ مطروح يتفقد المدارس
محافظ مطروح يتفقد المدارس
محافظ مطروح يتفقد المدارس
محافظ مطروح يتفقد المدارس
محافظ مطروح يتفقد المدارس
محافظ مطروح يتفقد المدارس
محافظ مطروح مطروح مدرسة الحرية للغات سير العملية التعليمية انتظام سير العملية التعليمية

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