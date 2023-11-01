محمد صالح ورضوى فرغلى يناقشان أعمالهما بالنيل الثقافية.. اليوم

يستضيف الإعلامي خالد منصور في برنامجه "طقوس الإبداع" على قناة النيل الثقافية في حوالى السابعة مساء اليوم الأربعاء الكاتب والفنان محمد صالح حول مجموعته القصصية "لعنة أن تتذكر كل شيء"، والمحللة نفسية واستشارية العلاج النفسي د. رضوى فرغلي حول سلسلة "دفاتر نفسية" التي قامت بالإشراف والتحرير السيكولوجي لها وصدر منها ٤ كتب عن: "الفصام- القلق العام- ثنائي القطب- التوحد".

المجموعة القصصية: "لعنة أن تتذكر كل شيء"

من خلال 27 قصة قصيرة، يمنحنا الكاتبُ فرصةَ تأملِ مصائرَ لم تكن في الحُسبان لشخصياتٍ تختزنُ الوجودَ الإنساني في تعدده اللانهائي، ويحكي لنا عن لحظات مفصلية تنطبع في الذاكرة، تكسر رتابة الواقع ويتوقف الزمن عندها، ولا يعود ما بعدها كما قبلها.

يمتلك الكاتب القدرة على بناء المفارقة الساخرة، واللعب بأوراق النهايات المفاجئة، والتوقف عند لحظات الاختيار الإنساني والمغامرات المُرتجلة والمشاعر غير واضحة المعالم، والعواطف المتشابكة، التي تتوزع ما بين الفقد والنفي، والأحلام المجهضة، والقطيعة مع الماضي الذي ينفلت من بين الأصابع، والنسيان المنشود والذاكرة الملعونة.

في عز الظهر عند مطلع كوبري السيدة عائشة يضرب عبده العربجي حماره منّص بقسوة غير مبررة، ومن شرفة عمارة قريبة تابعت الروسية كارينا الحامل في شهرها الرابع ما يحدث بانتباه وكادت تنزل لتدافع عن منّص، لكن زوجها منعها لينشب بينهما شجار حاد يغير مصيرهما.

في الوقت الذي يطالع فيه المارة ضرب عبده لمنّص لم يفكر أحدهم في التدخل وسؤال العربجي عن سبب ضربه حماره، ولو سألوا لكان أجابهم ببساطة أنه يصارع الموت.

عن علاقة الإنسان المصري بحماره، وعن الفروق الثقافية، وعن إنشراح المنياوي وريا وسكينة وعم متولي وهاني وسندريلا وغاندي وأبو هلال وسميحة وسفرية الإمارات يكتب المبدع محمد صالح قصصا شديدة الجاذبية والجمال في مجموعته القصصية "لعنة أن تتذكر كل شيء" الصادرة حديثا عن بيت الحكمة.

محمد صالح صحفي وكاتب ومترجم وعازف بيانو مصري، حاصل على درجة الماجستير في الفنون من كونسرفتوار بطرسبرج بروسيا الاتحادية، وعمل عازفًا للبيانو بأوركسترا القاهرة السيمفوني في الفترة من 2000-2017، وشارك في عدة أدوار سينمائية وتليفزيونية. في الكتابة صدرت له رواية بعنوان "طقوس الربيع" في عام 2013، وكتاب بعنوان "40 رسالة لمكاوي سعيد" عام 2018، عن دار "روافد" للنشر والتوزيع.

محمد صالح

سلسلة "دفاتر نفسية"- إشراف وتحرير سيكولوجي د. رضوى فرغلي

إيمانا من مؤسسة بتانة الثقافية بحق الجميع في المعرفة العلمية المبسطة موثوقة المصدر التي قد تجنبنا الإصابة بالاضطرابات النفسية والجنسية بين الكبار والصغار أو على الأقل تساعدنا على التعامل معها بطريقة علاجية صحيحة، تصدر سلسلة "دفاتر نفسية" والتي تركز على نشر الوعي والثقافة النفسية بين الناس العاديين وغير المختصين، بما تؤثر إيجابًا على جودة حياة الفرد والأسرة والمجتمع وقدرتهم على الحب والعمل، اللذين يمثلان جوهر الصحة النفسية.

د. رضـوى فرغـلي. دكتوراه علم نفس إكلينيكي. ماجستير تحليل نفسي. متخصصة في: الأمراض النفسية والصدمات، والمشاكل الجنسية، واضطرابات الشخصية، والعلاقات الزوجية واستشارات ما قبل الزواج، واضطرابات السلوك للأطفال والمراهقين، وتطوير الذات للأصحاء واكتساب المهارات الشخصية والمهنية. ٢٠٢٣. قامت بالإشراف والتحرير السيكولوجي لسلسلة "دفاتر نفسية". صدر منها ٤ كتب عن: "الفصام- القلق العام- ثنائي القطب- التوحد". دار بتانة، مصر. صدر لها ديوانان شعريان "على طرف منديل" 2017، و"رشوة للمساء" 2021. إضافة إلى كتب "بغاء القاصرات" 2007، "أطفال الشوارع: الجنس والعدوانية" 2012، "عين ثالثة: استشارات نفسية وزوجية" 2017، "الصحة النفسية: دليل لأسرة الطفل المتأخر عقليًا" 2019. وبحث "عبد الهادى الجزار: الفنان والصورة- قراءة سيكولوجية".