الإثنين 14 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

إسماعيل عمر ومحمد عبدالجواد ضيفا "طقوس الإبداع" على النيل الثقافية.. الأربعاء

أغلفة الروايات
أغلفة الروايات

يستضيف الإعلامي خالد منصور في برنامجه "طقوس الإبداع" على قناة النيل الثقافية في حوالى السابعة مساء الأربعاء المقبل الكاتب محمد إسماعيل عمر حول روايته "سارقة الأرواح"، والكاتب محمد عبد الجواد حول 3 نوڤيلات هى "جنازة البيض الحارة" و"الصداقة كما رواها علي علي" و"عودة ثانية للابن الضال".

رواية "سارقة الأرواح" للكاتب محمد إسماعيل عمر

تناقش الرواية الوجه القبيح للرأسمالية المتمثلة في الشركات الخاصة، لاسيما الشركات المتعددة الجنسيات والعابرة للحكومات والدول.

هي رواية تعري المؤسسات لتتضامن مع كل ضحايا الرأسمالية من الموظفين، المهمشين الجدد، تخفي بين سطورها قضايا الفساد الإداري في الكثير من الشركات وحيل الفاسدين في تطويع ثغرات قانون العمل لصالحهم.

 

 

محمد إسماعيل عمر مصري فرنسي من مواليد القاهرة عام ١٩٧٤. مهندس اتصالات شغل العديد من الوظائف الإقليمية في شركات الاتصالات العالمية. حصل محمد اسماعيل على ماجستير في إدارة الأعمال من MBAIP (سوربون باريس) و بكالوريوس الهندسة الإلكترونية من جامعة عين شمس. صدر له ثلاث روايات "ما حدث في شنجن" ٢٠٢٠ عن الكتب خان، «باب الزوار» 2022 والتي لاقت استحسانا نقديا ورواجا كبيرا بين القراء. لكونها محاولة سردية لروائي مصري يخوض في «العشرية السوداء» تلك التي ألمّت بالشعب الجزائري خلال تسعينيات القرن المنصرم، و"سارقة الأرواح" 2023.

 

 

محمد إسماعيل عمر رواية سارقة الأرواح محمد عبد الجواد الرواية

الأكثر قراءة

"ولع فيهم قبل الفجر".. ننشر الصور الأولى لضحايا مذبحة عين شمس

مؤشرات تنسيق جامعة بني سويف الأهلية 2024 لجميع برامجها الدراسية

النيابة الإدارية تكشف مفاجأة فى عقار حدائق القبة المنهار

تدشين موقع إلكترونى لتلقى طلبات المصريين بالخارج لتسوية المواقف التجنيدية

مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة 2024 وقائمة المعتمد منها في مصر

رئيس «الشرقية للدخان» يوضح آخر تطورات أزمة ارتفاع أسعار السجائر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

«الشاهد».. وثيقة تاريخية ضد روايات فاسدة

وائل لطفي

حزب أصحاب المصلحة

ماجد حبته

الرئيس والملك وأبومازن

منى رجب

افتتاح مهيب لمسجد السيدة نفيسة «حبيبة المصريين»

د هند جاد

أنا مش شبهك

أحمد الصغير

عبدالمجيد محمود.. الشهيد هشام بركات.. ماهر فرغلى وحقيبة المستندات والوثائق السرية

محمود خليل

انتحار بـ«فص ألماس»

رشا عبدالمنعم

اطمئنوا المسرح المصرى بخير

صور

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يغلق مدخل سعير- بيت عينون شرق الخليل

السعودية تفتح قنصلية فى القدس للسلطة الفلسطينية.. ما الأسباب؟ وكيف ردت إسرائيل؟

خطة حماس لاختطاف جندى إسرائيلى.. كيف أحبطها الشاباك؟