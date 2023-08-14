إسماعيل عمر ومحمد عبدالجواد ضيفا "طقوس الإبداع" على النيل الثقافية.. الأربعاء

يستضيف الإعلامي خالد منصور في برنامجه "طقوس الإبداع" على قناة النيل الثقافية في حوالى السابعة مساء الأربعاء المقبل الكاتب محمد إسماعيل عمر حول روايته "سارقة الأرواح"، والكاتب محمد عبد الجواد حول 3 نوڤيلات هى "جنازة البيض الحارة" و"الصداقة كما رواها علي علي" و"عودة ثانية للابن الضال".

رواية "سارقة الأرواح" للكاتب محمد إسماعيل عمر

تناقش الرواية الوجه القبيح للرأسمالية المتمثلة في الشركات الخاصة، لاسيما الشركات المتعددة الجنسيات والعابرة للحكومات والدول.

هي رواية تعري المؤسسات لتتضامن مع كل ضحايا الرأسمالية من الموظفين، المهمشين الجدد، تخفي بين سطورها قضايا الفساد الإداري في الكثير من الشركات وحيل الفاسدين في تطويع ثغرات قانون العمل لصالحهم.

محمد إسماعيل عمر مصري فرنسي من مواليد القاهرة عام ١٩٧٤. مهندس اتصالات شغل العديد من الوظائف الإقليمية في شركات الاتصالات العالمية. حصل محمد اسماعيل على ماجستير في إدارة الأعمال من MBAIP (سوربون باريس) و بكالوريوس الهندسة الإلكترونية من جامعة عين شمس. صدر له ثلاث روايات "ما حدث في شنجن" ٢٠٢٠ عن الكتب خان، «باب الزوار» 2022 والتي لاقت استحسانا نقديا ورواجا كبيرا بين القراء. لكونها محاولة سردية لروائي مصري يخوض في «العشرية السوداء» تلك التي ألمّت بالشعب الجزائري خلال تسعينيات القرن المنصرم، و"سارقة الأرواح" 2023.