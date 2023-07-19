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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

شوقى عبد الأمير ضيف طقوس الإبداع بالنيل الثقافية.. اليوم

شوقي عبد الأمير
شوقي عبد الأمير

يستضيف الإعلامي خالد منصور، في برنامجه "طقوس الإبداع" على قناة النيل الثقافية، بدءًا من السابعة مساء اليوم الأربعاء، الشاعر العراقي شوقي عبد الأمير مستشار رئيس معهد العالم العربي في باريس شخصية العام الثقافية 2023 في فرنسا.

الشاعر العراقي الكبير شوقي عبد الأمير

اختارت وزارة الثقافة الفرنسية الدبلوماسي والشاعر العراقي شوقي عبد الأمير، شخصية العام الثقافية 2023، ومنحته وسام الفارس في الفنون والآداب، الذي يعدّ أرفع وسام فرنسي.

ولد شوقي عبد الأمير في الناصرية عام 1949، غادر العراق في سبعينيات القرن الماضي، وعمل في السفارة اليمنية بباريس كمستشار إعلامي، ومؤسس للمركز الثقافي اليمني. 

تنقّل بين أمكنة عدّة آخرها باريس، وشكّل صلة وصل بين الثقافة الفرنسية والمشهد الثقافي العربي. شغِل مناصب دبلوماسية عدّة، أبرزها مندوب دولة العراق الدائم لدى منظمة "اليونسكو"، ومستشار وناشط في مجال العلاقات الدولية لدى المنظمة نفسها، ومستشار ثقافي لرئيس الوزراء العراقي.  أسس مشروع "كتاب في جريدة"، وهو أكبر مشروع ثقافي عربي تحت رعاية منظمة "اليونسكو"، استمر لأكثر من 16 عاماً. كما ترأّس تحرير عدد من الصحف العربية والمجلات من بينها "الصباح" العراقية والملحق الثقافي "بين نهرين". كما عمل ضمن هيئة تحرير مجلة "مواقف" وما زال عضواً في هيئة تحرير مجلة "poésie" الفرنسية. 

يشغل حالياً منصب مستشار رئيس معهد العالم العربي في باريس جاك لانغ، وهو مرشّح العراق لمنصب مدير عام المعهد.
من مؤلفاته: "حديث لمغني الجزيرة العربية" 1976، "أجنّة وسراويل صحراوية" 1978، "حدود" 1980، "أبابيل" 1985، "حديث نهر" 1986، "حديث القرمطي" 1987، "حجر ما بعد الطوفان" 1990، "كتاب الرقائم السبع" 1992، "سنبلة الحقول الوثنيّة" ديوان مترجم 1990، "يوميات شعر في المنفى"، "ديوان الاحتمالات"  2000، "إمضاءات" 2004، "ديوان المكان"، "الأعمال الشعرية" 2000، "ميلاد النخلة" 2004، "خُيلاء" 2005، "مقاطع مطوّقة"  2005، "محاولة فاشلة للاعتداء على الموت" 2009، "الوجه الخامس لمسلّة الأنا" 2011، "الديوان الافتراضي" 2014، "أنا والعكس صحيح" 2016.

 

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