قبل الإقالة.. كيف أنقذ "بابافاسيليو" نادي البنك الأهلي من الهبوط؟

لبت إدارة نادي البنك الأهلي، طلبات المدير الفني، وتعاقدت مع 10 لاعبين دفعة واحدة، وهم أحمد النادري، وإبراهيم حسن، وعماد فتحي، ومعاذ الحناوي، وحسن محمود شاهين، ومحمد عبد اللطيف جريندو، والإيفواري سيرجي أرنو أكا، وأحمد مدبولي، وأيمن أشرف.

ولم تستوعب إدارة نادي البنك الأهلي هذه النتائج الكارثية بمعنى الكلمة التي حققها الفريق في دوري نايل حتى الآن تحت قيادة فنية من القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو، وهي الانطلاقة الأسوأ على الإطلاق منذ صعود البنك إلى دوري الأضواء والشهرة في موسم 2020 – 2021، فالفريق يقبع في قاع جدول الدوري بعد أن عجز في الأسابيع الخمسة الأولى عن جمع أي نقطة إذ انهزم على يد أندية طلائع الجيش، وبيراميدز، والزمالك، وإنبي، وفيوتشر على الترتيب.

لم ينجح البنك في تسجيل سوى 3 أهداف، وهو من ضمن الأندية الأضعف هجوما في حين استقبلت شباكه 10 أهداف، وهو الثاني من حيث أضعف دفاع.

البنك وشبح الموسم الماضي

بعد هذه التعاقدات الكثيرة، ومع أسماء جيدة، والحفاظ على المدير الفني كانت طموحات الإدارة قبل بداية الموسم كبيرة جدا، وكانوا يراهنون أن الفريق سيكون الحصان الأسود في الدوري في الموسم الحالي لكنها تفاجأت بهذه النتائج الصادمة للغاية، وبات شبح ما حدث في الموسم الماضي يلوح في الأفق حيث كان الفريق يعاني من سكرات الهبوط إلى الدوري المصري الدرجة الثانية، وهو ما لم تتخيله الإدارة أن يتكرر في الموسم الجاري.

كان بابافاسيليو هو صاحب الفضل الأكبر في بقاء البنك في دوري الأضواء والشهرة في الموسم السابق بعد 3 مديرين فنيين لم ينجحوا في قيادة البنك فنيا، وهم بالترتيب خالد جلال، وحلمي طولان، وأمير عبد العزيز.

بابافاسيليو ينقذ البنك من الهبوط

حين تولى بابافاسيليو المسئولية الفنية للبنك في الموسم الماضي كان في مركز يؤدي بالفعل إلى الهبوط هو الـ16 إذ لم يجمع سوى 12 نقطة في 15 أسبوعا بفوزه في مباراتين فقط، المباراة الأولى كانت على نادي سيراميكا كليوباترا بنتيجة 3 – 1 في الأسبوع الثالث، والمباراة الثانية كانت على نادي المقاولون العرب بنتيجة 2 – 1 في الأسبوع العاشر، وتعادل في 6 مباريات منها 3 مباريات بنتيجة إيجابية مع أندية فاركو، وسموحة، والداخلية، و3 مباريات بنتيجة سلبية مع أندية المصري البورسعيدي، والإسماعيلي، وأسوان بينما تلقى 7 هزائم على يد أندية بيراميدز، وإنبي، والزمالك، والطلائع، وحرس الحدود، والإتحاد السكندري، والأهلي.

مع بابافاسيليو أنهى البنك الموسم في المركز الـ12 برصيد 39 نقطة حيث لم يفز سوى في 9 لقاءات، وتعادل في 12 لقاء أما الخسائر، فقد تعرض لـ13 خسارة.

كيف أنقذ بابافاسيليو البنك من الهبوط؟

حصد البنك في وجود بابافاسيليو مديرا فنيا، 27 نقطة في 19 مباراة إذ فاز في 7 مباريات على أندية بيرميدز، والطلائع، والحرس، والإسماعيلي، وأسوان، والداخلية، وفيوتشر، وتعادل في 6 مباريات بواقع 3 مباريات بنتيجة إيجابية مع أندية غزل المحلة، وسموحة، والمقاولون، و3 مباريات انتهت دون أهداف مع أندية المصري، والإتحاد، والغزل، وانهزم في 6 مباريات على يد أندية فيوتشر، وفاركو، وسيراميكا، وإنبي، والزمالك، والأهلي.

المدهش أن أول انتصار حققه البنك تحت قيادة فنية من بابافاسيليو كان في الأسبوع الـ21 على بيراميدز القوي بنتيجة 2 – 1 أي بعد 6 لقاءات بقيادته فنيا.

هناك تساؤل لماذا لم تصبر إدارة البنك على بابافاسيليو في الموسم الجاري على أمل أن تتحسن النتائج، وأقالته مثلما صبرت عليه في الموسم الماضي بالرغم من أن الفريق كان في وضعية صعبة للغاية إذ كان مهددا بالهبوط، ولم يفز في أول 5 مباريات؟

الإجابة هي اختلاف الطموح والأهداف، فالفريق في الموسم السابق كان يبحث عن البقاء فقط أما في الموسم الحالي كان يرغب مناطحة الكبار، والمزاحمة على احتلال مركز متقدم.