الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نيفين الكيلانى تصل الغربية لتفقد مشروعات ثقافية

خلال اللقاء
خلال اللقاء

استقبل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم الأربعاء، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، في مستهل زيارتها لتفقد بعض من المشروعات الثقافية المثمرة والمتميزة بالمحافظة.

وجرى، خلال اللقاء، بحث سبل التعاون الثقافي، وإمكانية تنفيذ عدد من المشروعات الإبداعية بأرجاء المحافظة لخدمة أهالي الغربية.

وأشارت وزيرة الثقافة إلى أن الوزارة تستهدف بناء منظومة ثقافية واعدة تقوم مفرداتها على أساس بناء الوعي. 

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.
ومن المقرر أن يبدأ برنامج الزيارة بالتوجه إلى ديوان عام المحافظة، ويستقبلها الدكتور طارق رحمي، ثم تتوجه إلى دار الكتب وقصر ثقافة طنطا ثم إلى المركز الثقافي، لتفقد هذه المواقع ومتابعة سير العمل وأهم وأبرز المعوقات لتذليلها. 

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني قد أكدت، في تصريحات، أن الوزارة تستهدف بناء منظومة ثقافية واعدة تقوم مفرداتها على أسس بناء الوعي والإدراك لدى الإنسان المصري، وإكسابه القدرة على تحقيق متطلبات الوطن التنموية، وذلك من خلال الارتقاء بالخدمات الثقافية المقدمة له بكل المحافظات، ورحبت بمزيد من تفعيل مجالات التعاون البناء مع محافظة الغربية، حيث وجهت بضرورة الإعداد لبرنامج ثقافي وفني متكامل يتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات يتم تقديمها لأبناء المحافظة في كل المواقع التابعة، إلى جانب إعداد خطة لاكتشاف الموهوبين والمبدعين من أبناء المحافظة، وتكثيف أنشطة المسرح المتنقل التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، لا سيما بقرى المشروع القومي "حياة كريمة". 

محافظة الغربية وزيرة الثقافة قصور اثقافة “نادي الأدباء والفنانين طارق رحمي

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