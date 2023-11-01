الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحقيق مع سيدة تدير كيانًا تعليميًا وهميًا فى طنطا

سيدة
سيدة

تباشر النيابة العامة بالغربية، اليوم الأربعاء، التحقيق مع سيدة تدير كيانا تعليميا دون ترخيص واتخاذه كمقر لمزاولة نشاطها الإجرامي فى النصب والاحتيال على راغبي الحصول على شهادات  جامعية "مزورة".

وتبين الزعم بمنح الدارسين دورات تعليمية فى بعض المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل بالمؤسسات والشركات الكبرى واستقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية، وأن مقر الكيان الوهمي المُشار إليه ضبط بداخله عدد من الشهادات الدراسية ممهورة بأختام شعار الجمهورية "مقلدة" وشهادات قياس المستوى بأسماء أشخاص مختلفة، عدد من كارنيهات مزاولة مهنة مقلدة وأخرى بأسماء الطلبة المتدربين بالكيان المُشار إليه، مجموعة كبيرة من استمارات تسجيل أسماء الدارسين والمتدربين، مطبوعات دعاية وإعلان للأكاديمية، كميات من الأوراق الخاصة بطباعة الشهادات، مبالغ مالية من متحصلات نشاطها الإجرامي، 9 أكلاشيهات خاصة بالأكاديمية، وطابعة كمبيوتر، 3 أجهزة لاب توب.

بفحصها فنيًا تبين احتواؤهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطها الإجرامي.

النيابة العامة بالغربية دون ترخيص النصب والاحتيال شهادات جامعية مزورة المؤسسات الشركات الكبرى مبالغ مالية

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