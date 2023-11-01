الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

جامعة المنوفية تحرز تقدما جديدا في تصنيف شنغهاي لعام 2023

دكتور احمد فرج القاصد
دكتور احمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية

أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، أن الجامعة حققت مراكز متقدمة في تصنيف شنغهاي للموضوعات خلال تصنيفه الجديد لعام 2023، حيث جرى إدراج 28 جامعة مصرية في هذا التصنيف، والذي يشمل ترتيب أفضل 5000 جامعة على مستوى العالم، وشهد هذا التصنيف ظهور الجامعات المصرية في 5 تخصصات أساسية، مشيرا إلى أن جامعة المنوفية صنفت ضمن أفضل جامعات العالم في 4 تخصصات هي مجال الرياضيات، ومجال هندسة الاتصالات ومجال علوم وهندسة الطاقة، وفي مجال العلوم الصيدلانية.

وأشار القاصد، إلى أن جامعة المنوفية صنفت في مجال الرياضيات بالمرتبة (401- 500) عالميًا 
وفي مجال هندسة الاتصالات جاءت المنوفية بالمرتبة (201-300) عالميًا.

وفي مجال علوم وهندسة الطاقة، تقدمت 9 جامعات مصرية، وجاءت المنوفية بالمرتبة (201-300) عالميًا،
وفي مجال العلوم الصيدلانية جاءت 24 جامعة مصرية في التصنيف وحققت جامعة المنوفية  المرتبه (400-500) عالميًا.

رئيس جامعة المنوفية تصنيف شنغهاي يعتمد على قياس مخرجات البحث، وتأثير البحث والتعاون الدولي وجودة البحث

 

وأضاف رئيس الجامعة، أن تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية بدأ عام ٢٠٠٩  في إدراج الجامعات على مستوى العالم على أساس التخصصات العلمية في 5 مجالات أساسية  وهي: "العلوم الطبية، الهندسة، العلوم الحياتية، العلوم الطبيعية، العلوم الاجتماعية"، و55 تخصصًا فرعيًا، يعتمد على قياس مخرجات البحث، وتأثير البحث والتعاون الدولي وجودة البحث، والجوائز الأكاديمية الدولية.

 

ووجه الدكتور أحمد القاصد، التهنئة للقيادات الأكاديمية والإدارية وأعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة في القطاعات التي حققت مراكز متقدمة، مؤكدا أن تقدم ترتيب الجامعة في التصنيفات العالمية، يأتي في إطار سياسة الجامعة لتحسين مخرجاتها البحثية ورفع وبناء قدرات شباب الباحثين العلمية والبحثية وتشجيع  الباحثين على النشر الدولي وحرص الجامعة على توفير المعلومات للباحثين عبر شبكة الإنترنت، والتعاون مع بنك المعرفة المصري.

جامعة المنوفية رئيس جامعة المنوفية تصنيف شنغهاي عام 2023 احراز مراكز متقدمه بالتصنيف الدولي

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