إزالات فورية لـ 72 حالة بناء مخالف على أملاك الدولة في المنوفية

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، علي ضرورة الإزالة الفورية لكافة أشكال التعديات في المهد والتصدي بكل حزم واتخاذ الاجراءات القانونية وتفعيل مواد القانون في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المعنية وأن أى تعديات على الأراضى الزراعية سيتم إحالته للنيابة العامة، موجها رؤساء الوحدات المحلية بوضع هذا الملف علي رأس أولوياتهم، ومؤكدا علي ضرورة المتابعة اليومية والدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية والازالة الفورية لأي أعمال بناء جديد مخالف.

إزالة 72 حالة تعد على الأراضى الزراعية



وتابع محافظ المنوفية اليوم الثلاثاء، جهود الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء في إزالة التعديات بالتنسيق مع مديرية الأمن والزراعة، مشيرًا إلي أنه تم إزالة 72 حالة مخالفة علي مساحة 2 فدان و8 قيراط و17 سهم.

وتنوعت المخالفات مابين بناء بدون ترخيص ومخالفة قيود الارتفاعات وعدم الارتداد والبناء علي أملاك دولة بالمخالفة للقانون كما تم مصادرة مواد البناء لحالة مخالفة بنطاق حي غرب، وتم تحرير محاضر تبوير وتحريك الدعاوي القضائية ضد المخالفين.