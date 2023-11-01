"الوسطية فى الإسلام".. ندوة بجامعة سوهاج بحضور مفتى الجمهورية (صور)

استقبل الدكتور حسان النعماني ، رئيس جامعة سوهاج، صباح اليوم، الدكتور شوقي علاّم، مفتى الديار المصرية بمقر جامعة سوهاج الجديدة؛ ليحاضر في ندوة "الوسطية في الإسلام" بحضور كوكبة من القيادات الدينية والعلمية وطلاب الجامعة.

يأتى ذلك بحضور الأنبا باخوم مطران سوهاج، والدكتور عبدالناصر ياسين، والدكتور خالد عمران، نائبى رئيس جامعة سوهاج، والنائبة رشا إسحاق، عضو مجلس الشيوخ، والدكتور أحمد حمادي، رئيس منطقة سوهاج الأزهرية، والشيخ محمود الحويط، مدير وعظ سوهاج، والشيخ عبدالرحمن اللاوى، رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والدكتور علاء غالب، رئيس طلاب من أجل مصر، والشيخ علي طيفور، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، والشيخ محمد حسني، وكيل وزارة الأوقاف، وعدد كبير من عمداء الكليات وأساتذة الجامعة.

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برنامج الندوة

بدأت الندوة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت الشيخ ابراهيم السوهاجي، ثم عرض فيديو تعريفيا عن جامعة سوهاج وحجم الإنجازات التي تمت في الجامعة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفي البداية، رحّب الدكتور حسان النعماني، بالدكتور شوقي علاّم، والضيوف الكرام، معربًا عن امتنانه لتلبية دعوة الجامعة وطلاب من أجل مصر.

وألقى الأنبا باخوم مطران سوهاج، كلمة تقدم فيها بالشكر لرئيس جامعة سوهاج، على الدعوة الكريمة، كما رحب بمفتي الديار المصرية على أرض سوهاج.

ندوة بجامعة سوهاج بحضور مفتي الجمهورية

ندوة بجامعة سوهاج بحضور مفتي الجمهورية

ندوة بجامعة سوهاج بحضور مفتي الجمهورية

ندوة بجامعة سوهاج بحضور مفتي الجمهورية

ندوة بجامعة سوهاج بحضور مفتي الجمهورية

ندوة بجامعة سوهاج بحضور مفتي الجمهورية

ندوة بجامعة سوهاج بحضور مفتي الجمهورية

ندوة بجامعة سوهاج بحضور مفتي الجمهورية

ندوة بجامعة سوهاج بحضور مفتي الجمهورية