الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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إدراج جامعة سوهاج ضمن تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية لعام 2023

د حسان النعماني رئيس
د حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج بأن الجامعة حققت تقدمًا ملحوظًا هذا العام بدخولها في تصنيف شنغهاي في مجال العلوم الصيدلانية في الترتيب من (٣٠١ - ٤٠٠)، وفي مجال الرياضيات في الترتيب من (٤٠١ - ٥٠٠).

وأعلن رئيس الجامعة آن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي نتائج تقرير تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية لعام ٢٠٢٣، ويشمل التصنيف أفضل ٥٠٠٠ جامعة على مستوى العالم، حيث تم إدراج ٢٨ جامعة مصرية في تصنيف هذا العام.

رئيس جامعة سوهاج يفتتح وحدة لعلاج أعضاء هيئة التدريس بالمستشفى الجامعي
 

وآكد النعماني أن هذا الإنجاز يأتي في إطار حرص الجامعة على تلبية متطلبات الإستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي انطلقت في مارس ٢٠٢٣، ومن خلال الخطة البحثية للجامعة، والتي تلبي رؤية مصر ٢٠٣٠ في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، مضيفًا أن الجامعة مستمرة في تقديم الدعم الكامل للأساتذة وشباب الباحثين بالجامعة في كافة التخصصات العلمية والعلوم الإنسانية، من خلال دعم المشاريع البحثية وتقديم مكافآت مالية كبيرة للنشر العلمي المتميز في دور النشر العالمية،  والذي من شأنه المزيد من التقدم في ترتيب الجامعة ضمن التصنيفات العالمية خلال الأعوام القادمة، وهو ما يظهر جليًا من خلال المؤتمر الدولي لشباب الباحثين الذي ينعقد بالجامعة خلال شهر مارس من كل عام.

وأشار النعماني إلى أن الجامعة مستمرة ايضًا  في تطوير البنية التحتية للمعامل البحثية، من خلال المنشآت الحديثة للجامعة، بالإضافة إلى التعاقد على شراء أحدث الأجهزة العلمية التي تواكب التطور السريع في سباق البحث العلمي العالمي، وربط تلك الأبحاث العلمية بتلبية احتياجات المجتمع وتنمية البيئة.

ياتى ذلك فى إطار حرص الجامعة على تلبية متطلبات الإستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي انطلقت في مارس ٢٠٢٣، ومن خلال الخطة البحثية للجامعة، وتلبي رؤية مصر ٢٠٣٠ في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.

الدكتور حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج مجال العلوم الصيدلانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شباب الباحثين التخصصات العلمية والعلوم الإنسانية

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