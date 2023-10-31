الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

"تجارة سوهاج" تنظم ندوة حول "التغذية السليمة والغذاء الصحى"

د. محمد الصغير
د. محمد الصغير

نظمت كلية التجارة بجامعة سوهاج، ندوة تثقيفية بعنوان "التغذية السليمة والغذاء الصحي"، بحضور كل من الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد الصغير، عميد كلية التجارة، والدكتور إبراهيم عبدالحميد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، وذلك بالمدرج المركزي بالكلية بالحرم الجامعي الجديد.

وقال الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، إن الجامعة تحرص تنفيذ مثل هذه الندوات التثقيفية لتوعية الطلاب في كافة المجالات، مضيفًا أن الندوة تناولت عددًا من الموضوعات المتعلقة بأساسيات التغذية والمغذيات الكلية والجزئية، أنواع التلوث الميكروبي للأغذية ومسبباته، والتلوث الكيميائي للأغذية، ومكونات الهرم الغذائي، الذي يتكون من مجموعات متدرجة من الأغذية، التى يجب على كل شخص الالتزام بها، لبناء جسم سليم، والتمتع بصحة جيدة.

وأضاف الدكتور خالد عمران، أن الهدف من الندوة هو التوعية بفوائد الأكل الصحي للوقاية من الأمراض، وكذلك تأثير التغذية واختيار الأطعمة التي يتم تناولها على التنمية المستدامة والتخطيط الصحي للوجبات، مؤكدًا أن التغذية السليمة تعتبر جزءًا لا يتجزأ من نمط الحياة الصحي، حيث إن نوعية الطعام المتناولة هي التي  تؤثر على حياة الشخص وصحته التي تتحكم بدورها في نمط حياته.

وأوضح الدكتور محمد الصغير، أنه شارك بالندوة ما يقرب من ٥٠٠ طالب وطالبة، حيث تناولت الندوة التوعية بأهمية الغذاء المتوازن والصحي والوقاية من الأمراض باتباع نظام غذائي متكامل.

حاضر بالندوة الدكتور أبوالحمد السيد مهني وكيل كلية الزراعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ومدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالمحافظة سابقًا.

جدير بالذكر أنه شارك بالندوة ما يقرب من ٥٠٠ طالب وطالبة، حيث تناولت الندوة التوعية بأهمية الغذاء المتوازن والصحي والوقاية من الأمراض باتباع نظام غذائي متكامل.

كلية التجارة بجامعة سوهاج التغذية السليمة والغذاء الصحي الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والدكتور محمد الصغير القائم بأعمال عميد كلية التجارة الدكتور حسان النعمانى

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