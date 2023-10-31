"تجارة سوهاج" تنظم ندوة تثقيفية عن التغذية السليمة والغذاء الصحي

نظمت كلية التجارة بجامعة سوهاج ندوة تثقيفية بعنوان “التغذية السليمة والغذاء الصحي”، بحضور كلًا من الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد الصغير القائم بأعمال عميد كلية التجارة، والدكتور إبراهيم عبدالحميد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، وذلك بالمدرج المركزي بالكلية بالحرم الجامعي الجديد.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، إن الجامعة تحرص تنفيذ مثل هذه الندوات التثقيفية لتوعية الطلاب في كافة المجالات، مضيفًا أن الندوة تناولت عددًا من الموضوعات المتعلقة بأساسيات التغذية والمغذيات الكلية والجزئية، أنواع التلوث الميكروبي للأغذية ومسبباته، والتلوث الكيميائي للأغذية، ومكونات الهرم الغذائي، والذي يتكون من مجموعات متدرجة من الأغذية، التى يجب على كل شخص الالتزام بها، لبناء جسم سليم، والتمتع بصحة جيدة.

وأضاف الدكتور خالد عمران أن الهدف من الندوة هو التوعية بفوائد الأكل الصحي للوقاية من الأمراض، وكذلك تأثير التغذية واختيار الأطعمة التي يتم تناولها على التنمية المستدامة والتخطيط الصحي للوجبات، مؤكدًا على أن التغذية السليمة تعتبر جزءًا لا يتجزأ من نمط الحياة الصحي، حيث أن نوعية الطعام المتناولة هي التي تؤثر على حياة الشخص وصحته التي تتحكم بدورها في نمط حياته.

وأوضح الدكتور محمد الصغير، أنه شارك بالندوة مايقرب من ٥٠٠ طالب وطالبة، حيث تناولت الندوة التوعية بأهمية الغذاء المتوازن والصحي والوقاية من الامراض بإتباع نظام غذائي متكامل.

حاضر بالندوة الدكتور أبو الحمد السيد مهني وكيل كلية الزراعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ومدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالمحافظة سابقًا.

فيما صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج بأن الجامعة حققت تقدمًا ملحوظًا هذا العام بدخولها في تصنيف شنغهاي في مجال العلوم الصيدلانية في الترتيب من (٣٠١ - ٤٠٠)، وفي مجال الرياضيات في الترتيب من (٤٠١ - ٥٠٠).

وأضاف رئيس الجامعة آن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلن نتائج تقرير تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية لعام ٢٠٢٣، ويشمل التصنيف أفضل ٥٠٠٠ جامعة على مستوى العالم، حيث تم إدراج ٢٨ جامعة مصرية في تصنيف هذا العام.

وآكد النعماني أن هذا الإنجاز يأتي في إطار حرص الجامعة على تلبية متطلبات الإستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي انطلقت في مارس ٢٠٢٣، ومن خلال الخطة البحثية للجامعة، والتي تلبي رؤية مصر ٢٠٣٠ في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، مضيفًا أن الجامعة مستمرة في تقديم الدعم الكامل للأساتذة وشباب الباحثين بالجامعة في كافة التخصصات العلمية والعلوم الإنسانية، من خلال دعم المشاريع البحثية وتقديم مكافآت مالية كبيرة للنشر العلمي المتميز في دور النشر العالمية، والذي من شأنه المزيد من التقدم في ترتيب الجامعة ضمن التصنيفات العالمية خلال الأعوام القادمة، وهو ما يظهر جليًا من خلال المؤتمر الدولي لشباب الباحثين الذي ينعقد بالجامعة خلال شهر مارس من كل عام.

وأشار النعماني الي أن الجامعة مستمرة ايضًا في تطوير البنية التحتية للمعامل البحثية، من خلال المنشآت الحديثة للجامعة، بالإضافة إلى التعاقد على شراء أحدث الأجهزة العلمية التي تواكب التطور السريع في سباق البحث العلمي العالمي، وربط تلك الأبحاث العلمية بتلبية إحتياجات المجتمع وتنمية البيئة.