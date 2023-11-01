الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية أمام الجنيه فى البنوك المصرية

الدولار
الدولار

استقر  سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم الأربعاء بالبنوك المصرية.

وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر" استقر سعر الدولار، ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" تراجعًا ما بين 7- 9 قروش للشراء والبيع في بداية تعاملاتها بالبنوك المصرية، ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت العملة الأوروبية 32.49 جنيه للشراء و32.63 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 32.59 جنيه للشراء، و32.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 1-11-2023

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أسعار الذهب اليوم عيار 21 للجرام وسعر العملات الذهبية

 

متوسطات أسعار العملة الأوروبية

بلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 32.85 جنيه للشراء، و32.97 جنيه للبيع.
كما سجل الجنيه الإسترليني تراجعًا ما بين 2- 6 قروش للشراء والبيع في بداية التعاملات بالبنوك المصرية، ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل الإسترليني 37.30 جنيه للشراء و37.49 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 37.42 جنيه للشراء، و37.61 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 37.56 جنيه للشراء و37.70 جنيه للبيع.
وبالنسبة للعملات العربية.. سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي تراجعًا إلى أقل من 100 جنيه، حيث سجل 98.78 جنيه للشراء و99.70 جنيه للبيع، وفقًا للبنك الأهلي.

وهبط الجنيه الإسترليني إلى 1.2125 دولار، أما اليورو الذي تضرر بأرقام نمو أوروبية جاءت مخيبة قليلًا للآمال، فقد تراجع بنسبة 0.1% إلى 1.0567 دولار.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.1% إلى 0.6630 دولار أمريكي، وهبط اليوان الصيني قليلًا إلى 7.3190 للدولار، وارتفع قليلًا مؤشر الدولار الأمريكي مسجلًا 106.75.

أسعار صرف الدولار الجنيه المصري الدولار صرف الدولار البنك التجاري الدولي

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سعر الدولار فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 1-11-2023

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