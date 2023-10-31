الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تستقبل وفدًا من اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة

من استقبال الوفد
من استقبال الوفد بمقر الحملة

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء الموافق، وفدًا من اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس علاء السقطي رئيس الاتحاد وعدد من أعضاء الاتحاد.

وكان في استقبال الوفد رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي المستشار محمود فوزي، والذي بدأ اللقاء بترحيبه بوفد اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيدًا بما يقدمه الاتحاد من استشارات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل النهوض بالصناعة المصرية التي تعد من أهم القطاعات التي تعمل على دفع عجلة الإنتاج والتنمية وزيادة معدل النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى أنه من القطاعات التي توفر فرص عمل للشباب وتسهم في علاج مشكلة البطالة.

وأشار رئيس الحملة الانتخابية للمرشح عبدالفتاح السيسي، إلى أن الدولة المصرية خلال التسع سنوات الماضية برئاسة الرئيس السيسي عملت على توفير المناخ الملائم من أجل النهوض بالصناعة المصرية، ومن بين الخطوات التي قامت بها الدولة المصرية سن عدد من التشريعات التي ساهمت في تذليل عدد من العقبات التشريعية في سبيل انطلاق قاطرة الصناعة، حيث صدر قانون الاستثمار وقانون التنمية الصناعية لتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فضلًا عن الاهتمام بالبنية الأساسية التي تعد أحد أسس النهوض بالصناعة المصرية، وإقامة عدد من المشروعات الاقتصادية الضخمة من أجل زيادة التصنيع المحلي وزيادة الصادرات وتقليل الواردات.

من جانبه، أشاد وفد اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإنجازات المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي في قطاع الصناعة والعمل على تسهيل كل العقبات التي تواجه المستثمرين، مشيرين إلى الرخصة الذهبية وغيرها من التسهيلات التي قدمتها الدولة المصرية كونها ساهمت في النهوض بقطاع الصناعة والاستثمار، مؤكدين قيامهم بدورهم في توعية المواطنين بضرورة المشاركة الإيجابية خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة وممارسة حقوقهم التي كفلها لهم الدستور نصًا.

مصر المستشار محمود فوزي الانتخابات الرئاسية اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة الرئيس السيسي

الأكثر قراءة

بيان عاجل من الأزهر الشريف بشأن مجزرة جباليا التى ارتكبها الكيان الصهيونى الإرهابى

عاجل.. تفاصيل فتح معبر رفح البرى غدًا لاستقبال الجرحى الفلسطينيين

قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

عاجل.. المقاومة الفلسطينية: دمرنا 22 آلية عسكرية إسرائيلية بقذائف الياسين

محافظ شمال سيناء يكشف مصير الفلسطينيين الذين يدخلون مصر للعلاج بعد شفائهم

عاجل.. تظاهرات أمام معبر رفح تنديدًا بالمجازر الإسرائيلية فى قطاع غزة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

إعادة تدوير هلاوس التهجير

وائل لطفي

الزحف على سيناء

إبراهيم داود

حاسم وواضح وصريح ونقى

محاسن السنوسي

"سيناء" نحميها بالتعمير.. ونفديها بأرواح الملايين إن لزم الأمر

خالد حريب

صلاة الوز الأخضر على القناة من سيناء

لواء.حمدى البطران

سيناء فى فكر الرئيس

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

وائل لطفي

إرادة صلبة وضغوط مضجرة!

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلى اللا إنسانى لمخيم جباليا

وزير الخارجية ومفوض عام "أونروا" يبحثان تطورات الوضع فى غزة

نتنياهو يعين الرئيس السابق للموساد فى منصب "مبعوث لمهام خاصة"