الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عادل حمودة: هيكل قال إن ولاية نتنياهو تحول إسرائيل إلى مجتمع حرب

عادل حمودة
عادل حمودة

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحاق رابين، كان آخر القيادات إيمانًا بالسلام، وبعده تم إجراء انتخابات عام 1996، ليتولى من بعده شيمون بيريز والذي كان يحلم بشرق أوسط تصدر فيه إسرائيل كثيرًا مما تصنع ويحقق مكاسب مالية، أما نتنياهو فقد استخدم القوة للحصول على المزيد من الأرض.

وأضاف حمودة اليوم الثلاثاء، في حواره مع الإعلامي جمال عنايت عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الأستاذ محمد حسنين هيكل في كتابه "المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل" قال: "وصول نتنياهو للحكم يعني أن إسرائيل تعرف نفسها كمجتمع حرب ولا تعرف نفسها كمجتمع سلام، وأن هذا المجتمع لا يريد أن يدفع مقابل السلام".

 وتابع: "الأستاذ هيكل قال أيضًا إن وصول نتنياهو إلى الحكم، يعني أن هذا المجتمع ليس جاهزًا لكي يبت في مؤجلات معلقة ومستوطنات ولاجئين والحدود النهائية للدولة، وأن هذا المجتمع ليس مستعدًا أن يعطي شبرًا من الأرض خاصة القدس، ولكنه يريد دولة يهودية خالصة".

السلام محمد حسنين هيكل نتنياهو مجتمع حرب

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