عادل حمودة: القضية الفلسطينية وغزة جزء من الأمن القومى المصرى

أكد الكاتب الصحفي عادل حمودة، أن فلسطين وغزة والقضية الفلسطينية جزء من الأمن القومي المصري، وهذا الأمر جعل مصر مهتمة جدًا بقضية غزة وفلسطين بشكل أو بآخر.

وأضاف، حمودة، اليوم الثلاثاء، خلال حواره مع الإعلامي جمال عنايت عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن العالم الغربي مضطر للانحياز إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي لأنه لا يريد عودة المشكلة اليهودية من جديد إلى بلدانه، ومنع حدوث الأزمات الداخلية مجددًا بسبب وجود الأقلية اليهودية المثيرة، والتى تسيطر على البنوك وشركات الأدوية والكثير من شركات الاستثمارات وتعمل في الميديا والتسلية ومؤثرة جدًا في السياسة، مؤكدًا أن هذا الأمر أدى إلى جعل فلسطين وطنًا عازلًا بين مصر وسوريا.

وأوضح، حمودة، أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بالمرستون، توافق مع العائلات اليهودية الغنية التي تريد القادمين من الشتات أن يبعدوا عنها مثل روتشيلد، وهنا تنازلت بريطانيا لأول مرة عن منصب رئيس الوزراء لشخص يهودي، وبعدها تم الاتفاق على برنامج الهجرة إلى إسرائيل.