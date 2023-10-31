عادل حمودة: "نحن أمام قضية استعمارية واستيطان لا مثيل لها"

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إننا أمام قضية لا مثيل لها، حيث مرت علينا عصور عدة ومررنا بها بداية من الاستعمار ثم الفاشية ثم النازية والعنصرية ومررنا بها جميعًا، إلا أن القضية الفلسطينية لا تزال متواجدة، مؤكدًا أن القضية في الأساس ليست قضية دينية ولكنها قضية استعمارية واستيطان.

وأضاف حمودة، اليوم الثلاثاء، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن اليهود إذا دخلوا أي بلد أرادوا أن يسيطروا عليها، سواءً اقتصاديًا أو اجتماعيًا وسياسيًا، مؤكدًا أنهم في الصباح يعملون مع الحكومات وفي الليل يعملون مع المعارضة، لافتًا إلى أنهم اخترعوا تعبير العميل المزدوج.

وأكد حمودة، أن الدول بدأت تحارب اليهود بالمجازر، فليست أول مجزرة هى التي وقعت في ألمانيا النازية، ولكن كان هذا رد فعل لما يفعله اليهود دومًا.