الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تعليم الغربية" عن خريجي دبلومة الأمن القومى: باكورة التغيير المنشود فى المدارس

صورة من الحدث
صورة من الحدث

عقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا بمركز التنمية المهنية بطنطا، بحضور مدير عام التعليم العام، ومدير إدارة الأمن، ومديري عموم الإدارات التعليمية العشر، ومديري المدارس من خريجي المبادرة الرئاسية، لمتابعة العملية التعليمية ومناقشة الخطوات المقبلة للاستفادة من مديري المدارس خريجي المبادرة الرئاسية.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

وفي بداية الاجتماع، رحب وكيل الوزارة بالحضور، مؤكدا أنه تم تخريج الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية لاختيار 1000 مدير مدرسة من المعلمين الشباب الكفء والمتميزين، على مستوى الجمهورية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

 

منح من اجتاز منهم هذا البرنامج دبلومة في القيادة التربوية والأمن القومي

وتم منح من اجتاز منهم هذا البرنامج، دبلومة في القيادة التربوية والأمن القومي، مشيرا إلى أن هؤلاء المديرين هم باكورة التغيير المنشود في إدارة المدارس والارتقاء بأدائها.

كما ناقش وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، تأهيل المدارس التى ستشهد تعيين المديرين من خريجي المبادرة الرئاسية، وسرعة توزيعهم فى مدارس الغربية، فور إصدار الوزارة قرارات التعيين لهم، وتقديم كافة سبل الدعم لهم من جانب مديري عموم الإدارات التعليمية.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن هؤلاء المعلمين تم تدريبهم من خلال جهة معنية، بأعلى المعايير العلمية والفنية لانتقاء أفضل العناصر والكوادر البشرية لوظائف مديري المدارس والمناصب القيادية، وذلك بعد اجتيازهم للتدريب والتأهيل الشامل والذي يتناسب مع طبيعة عملهم، مؤكدا أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لتقييم أدائهم كل فترة للاستفادة من خبراتهم.

وزارة التربية والتعليم بالغربية مركز التنمية المهنية المبادرة الرئاسية دبلومة في القيادة التربوية والأمن القومي باكورة التغيير المنشود تأهيل المدارس

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