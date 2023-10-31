"الأونروا" تعلن مقتل 3 من موظفيها فى غارات جوية بغزة

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن 3 من موظفيها قتلوا في غارات جوية "أثناء وجودهم في منازلهم مع عائلاتهم" في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوكالة في آخر تحديث لها إن 67 من موظفي الأونروا قُتلوا في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر.

وأضافت أن الاحتياجات الإنسانية لا تزال "ماسة" في الأراضي الفلسطينية وأن الوضع في الملاجئ في "حالة حرجة".

الاتحاد الأوروبي يدين الهجمات

وأدان وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بشدة هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بحسب مكتبه.

وجاء البيان بعد أن أجرى بوريل سلسلة من المكالمات مع وزراء خارجية السعودية والأردن ومصر والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس.

وقتل أكثر من 120 فلسطينيًا على يد القوات الإسرائيلية أو المستوطنين في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر، وفقًا لوزارة الصحة في رام الله.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إن العملية البرية الإسرائيلية حققت إنجازات "كبيرة" لكنها "تدفع ثمنًا باهظًا".

أضاف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أن الجيش الإسرائيلي يحقق إنجازات "كبيرة" خلال العملية البرية في قطاع غزة، لكنه يدفع ثمنًا باهظًا أيضًا، وتابع: نحن ننشر قوات على نطاق واسع، في عمق قطاع غزة.

وهناك معارك ضد القوات العاملة في غزة والنتائج والإنجازات على أرض المعركة عالية جدًا.

للأسف في الحرب كمان في أسعار، وكانت الأسعار في اليوم الأخير أسعارًا باهظة وعلى الرغم من ذلك، نحن أيضًا مصممون على الاستمرار والفوز.