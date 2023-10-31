"الفنون التشكيلية" يحتفل بمرور 50 عامًا على رحيل طه حسين

يقيم قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة د.وليد قانوش احتفالية ذكرى مرور 50 عامًا على رحيل عميد الأدب العربي د.طه حسين، غدًا الأربعاء بمتحف طه حسين بالهرم وحتى الخامس من نوفمبر، وتتضمن الاحتفالية ندوات وورش ومسرح للعرائس.

عن عميد الأدب العربي طه حسين

وولد طه حسين في 15 نوفمبر 1889 بالمنيا لأسرة متوسطة ذات عدد أبناء كبير، وأصيب حسين بالرمد في الرابعة من عمره مما أدى إلى فقدان بصره.

التحق طه حسين بعد ذلك بالجامع الأزهر عام 1902، ودرس العلوم الدينية والعربية، ونال الشهادة التي تخول له التخصص في الجامعة، ثم التحق بالجامعة الأهلية 1908، فدرس العلوم العصرية والحضارة الإسلامية التاريخ والجغرافيا، وحضل حسين على درجة الدكتوراة عام 1914، ثم سافر إلى فرنسا في بعثة فدرس في جامعتها، ودرس علم النفس والتاريخ الحديث.

ولم تقتصر حياة طه حسين المهنية على التدريس فحسب، بل شغل وظيفة مراقب الثقافة في وزارة المعارف بين عامي 1939 و1942، ثم عمل مستشار لوير المعارف في الفترة من 1942 حتى 1944.

وأسهم طه حسين 1943 في تأسيس جامعة الإسكندرية وعُين مديرًا لها، واستمر في ذلك حتى 1944، وفي 1950 شغل منسب وزير المعارف لمدة عامين، وكانت من أهم إنجازاته في هذه الفترة أنه أقر مجانية التعليم، وأنشأ جامعة عين شم، وكان هذا آخر منسب سياسي يشغله، وتفرغ بعد ذلك للكتابة.

ومن أبرز مؤلفات عميد الأدب، (كتاب الأيام، رواية أديب، دعاء الكروان، تجيد ذكرى أبي العلاء، على هامش السيرة، المعذبون في الأرض) وغيرها الكثير من المؤلفات التي أسهمت في إثراء الحركة الفكرية والثقافية المصرية.