الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز": دخول 60 شاحنة لقطاع غزة عبر معبر رفح اليوم.. وتجهيز 24 آخرين

المؤتمر الصحفي للدكتور
المؤتمر الصحفي للدكتور مصطفى مدبولي

قال عوض الغنام، مراسل إكسترا نيوز، إن المؤتمر الصحفي للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بجوار معبر رفح شهد حضورًا إعلاميًا كبيرًا لوكالات دولية، ووجه من خلاله العديد من رسائل الدولة المصرية للقاصي والداني.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن كلمة رئيس الوزراء ركز خلالها على ثوابت الدولة المصرية في التعامل مع القضية الفلسطينية وإيمان مصر بعدم المساس بالمدنيين وموقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية، كما وجه الشكر لمنظمات التحالف الوطني والمتطوعين على دورهم.

تصريحات رئيس الهيئة العامة للاستعلامات

وأكد أن معبر رفح شهد اليوم دخول 60 شاحنة لقطاع غزة، ويتم تجهيز 24 شاحنة لتدخل خلال الساعات المقبلة، ليكون اليوم شهد عددًا قياسيًا لدخول الشاحنات لقطاع غزة.

وأشار إلى أن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، الدكتور ضياء رشوان، تحدث للمجتمع الصحفي، قائلًا إن قوات الاحتلال منعت دخول الأمين العام للأمم المتحدة، عند وصوله لمعبر رفح، وكررت الأمر مع المدعى العام للمحكمة الجنائية ومنعه من الوصول للجانب الآخر.

اكسترا نيوز معبر رفح دخول 60 شاحنة قطاع غزة تجهيز 24 شاحنة الساعات القادمة رئيس الهيئة العامة للاستعلامات رئيس الوزراء

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