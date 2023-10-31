مستعدون لبذل ملايين الأرواح فداء لها.. رسائل رئيس الوزراء من سيناء

وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، التحية لأهالي سيناء في مستهل كلمته خلال زيارة تفقدية لمشروعات التنمية، قائلًا إنه سيتم إطلاق مشروع خط سكة حديد، يصل من طابا إلى أي مكان بمصر بطول 500 كيلو، وجارٍ العمل على تنفيذ 13 مشروعًا سياحيًا، فى شمال سيناء واستثمارات بـ2.5 مليار جنيه.

وأوضح مدبولي، أن المخططات والتصميمات ستكون من الأهالى، لأنهم أدرى بطبيعة احتياجاتهم، مؤكدًا أن حجم مشروعات تنفذ فى الدولة المصرية حاليًا، يفوق مشروعًا واحدًا يمكن تنفيذه فى 10 سنوات.

وأكد أنه "على مدار التاريخ كان التهديد لمصر يأتي من منطقة شمال سيناء، ولو سألت المصريين أيه أغلى بقعة على قلبك فى مصر هيقولك سيناء، لذلك المصريون مستعدون لبذل ملايين الأرواح من أجلها بس محدش يقرب منها".

وتابع قائلًا: "أنا والدى رجل من أبناء القوات المسلحة، ودائمًا بيحكيلي عن حكايات سيناء".