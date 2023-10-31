كاتب فلسطيني: سكان جباليا مُصرون على مواجهة الاحتلال رغم المجزرة

أكد أكرم عطا الله، ‏كاتب وإعلامي فلسطيني‏، أن سكان مخيم جباليا لن يتركوا الأرض رغم المجزرة التي تعرضوا لها اليوم، قائلًا "من غادر غادر.. والباقي ينتظر قوات الجيش الإسرائيلي".

وأضاف “عطا الله” خلال مداخلة لقناة "الغد" الإخبارية، أن الضربة استهدفت "بلوك 6" في جباليا والمكتظ بالسكان، مشيرًا إلى أن البيوت في ذلك المربع السكنب متلاصقة وهو ما أسفر عن تصاعد أعداد الشهداء.

وأشار أكرم عطا الله، ‏كاتب وإعلامي فلسطيني، أن ما حدث في جباليا يعادل "زلزال" أو قنبلة نووية، بسبب الكم الكبير من البنايات المكتظة بالسكان.

ونوه عطا الله، إلى أن مخيم جباليا، يضم كافة النازحين من مدن فلسطين، مشيرًا أن الضربة التي استهدفت جباليا كانت بشارع "الهوجه" وهو أحد الشوارع الكبيرة.