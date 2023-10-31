الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاتب فلسطيني: سكان جباليا مُصرون على مواجهة الاحتلال رغم المجزرة

الوضع في غزة
الوضع في غزة

أكد أكرم عطا الله، ‏كاتب وإعلامي فلسطيني‏، أن سكان مخيم جباليا لن يتركوا الأرض رغم المجزرة التي تعرضوا لها اليوم، قائلًا "من غادر غادر.. والباقي ينتظر قوات الجيش الإسرائيلي".

وأضاف “عطا الله” خلال مداخلة لقناة "الغد" الإخبارية، أن الضربة استهدفت "بلوك 6" في جباليا والمكتظ بالسكان، مشيرًا إلى أن البيوت في ذلك المربع السكنب متلاصقة وهو ما أسفر عن تصاعد أعداد الشهداء.

وأشار أكرم عطا الله، ‏كاتب وإعلامي فلسطيني، أن ما حدث في جباليا يعادل "زلزال" أو قنبلة نووية، بسبب الكم الكبير من البنايات المكتظة بالسكان.

ونوه عطا الله، إلى أن مخيم جباليا، يضم كافة النازحين من مدن فلسطين، مشيرًا أن الضربة التي استهدفت جباليا كانت بشارع "الهوجه" وهو أحد الشوارع الكبيرة.

كاتب فلسطيني أكرم عطا الله ‏كاتب وإعلامي فلسطيني‏ مخيم جباليا جباليا الجيش الإسرائيلي قوات الجيش الإسرائيلي الغد

مواد متعلقة

تفاصيل خروج طفلة من رحم والدتها فى عملية قيصرية بدون تخدير بجباليا

"Leve Palestina".. تفاصيل أغنية سويدية داعمة لفلسطين (فيديو)

تعرف على مبادرة " فتيات السكينة" لعلاج المشاكل النفسية للنساء (فيديو)

440 شهيدًا.. إسرائيل قصفت مخيم جباليا بـ6 أطنان من المتفجرات الأمريكية

رئيس الوزراء: الدولة تسابق الزمن لتعمير سيناء

أستاذ أمراض جلدية يقدم روشتة للوقاية من تساقط الشعر وانتشار الحبوب

شيخ الطريقة الصوفية العلاوية بسيناء: نحن مع الرئيس السيسى فى كل القرارات

طبيب يوضح أحدث طرق علاج البشرة والشعر (فيديو)

الأكثر قراءة

عاجل.. المقاومة الفلسطينية: دمرنا 22 آلية عسكرية إسرائيلية بقذائف الياسين

عاجل.. تظاهرات أمام معبر رفح تنديدًا بالمجازر الإسرائيلية فى قطاع غزة (فيديو)

قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

400 شهيد وجريح بينهم أطفال ونساء.. لحظة استهداف مخيم جباليا فى غزة بالصواريخ (فيديو)

حفل الكرة الذهبية بتوقيت القاهرة

إعادة تدوير هلاوس التهجير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

إعادة تدوير هلاوس التهجير

وائل لطفي

الزحف على سيناء

إبراهيم داود

حاسم وواضح وصريح ونقى

محاسن السنوسي

"سيناء" نحميها بالتعمير.. ونفديها بأرواح الملايين إن لزم الأمر

خالد حريب

صلاة الوز الأخضر على القناة من سيناء

لواء.حمدى البطران

سيناء فى فكر الرئيس

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

وائل لطفي

إرادة صلبة وضغوط مضجرة!

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلى اللا إنسانى لمخيم جباليا

وزير الخارجية ومفوض عام "أونروا" يبحثان تطورات الوضع فى غزة

نتنياهو يعين الرئيس السابق للموساد فى منصب "مبعوث لمهام خاصة"