الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جامعات ومدارس متفوقين.. كل ما تريد معرفته عن تطوير التعليم بشمال سيناء (فيديو)

سيناء
سيناء

تستكمل الدولة إعداد خطة التطوير الاستراتيجي بشمال سيناء  بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والجهات المعنية ومحافظة سيناء، وذلك لتحسين مستوى المعيشة للأهالي، وكانت أول خدمات تم تطويرها الخدمات التعليمية من خلال إنشاء 8 كليات و3 مباني مدرجات بسعة 1050طالب، بجانب إنشاء كلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية.

 

فى أثناء زيارته محافظة شمال سيناء: رئيس الوزراء يضع حجر أساس عدد من التجمعات التنموية الحضرية

رئيس الوزراء يتفقد قرية العجرة فى محافظة شمال سيناء

واهتمت الدولة بالخدمات والرعاية الصحية من خلال تطوير وإحلال المستشفيات داخل المحافظة وإنشاء مستشفيات جديدة على أعلى مستوى. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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