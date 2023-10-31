الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أحمد العوضي: "مشروعات العقد الأخير غيرت شكل الحياة في سيناء"

أحمد العوضي
أحمد العوضي

عبر الفنان أحمد العوضي، عن سعادته بزيارة  سيناء  ومعبر رفح، ضمن وفد الفنانين المرافق لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في زيارته اليوم الثلاثاء، لسيناء ومعبر رفح البري.

وقال “العوضي” في تصريحات لـ "إكسترا نيوز" من أمام معبر رفح: “سعيد بكل مشاريع التنمية التي تمت في سيناء، خاصًة بعد أن عانت من الإهمال منذ انتصار أكتوبر”.

سيناء في العشر سنوات الأخيرة أخذت حقها من التنمية

وأضاف، أن سيناء في العشر سنوات الأخيرة أخذت حقها من التنمية، معبرًا عن سعادته بخطة التنمية في سيناء لأنها تستحق كل الخير هي وأهلها.

أحمد العوضي زيارة سيناء مشاريع التنمية خطة التنمية الخير هي وأهلها التنمية حرب اكتوبر

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