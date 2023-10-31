مدبولى: سيناء أغلى جزء على قلب كل مصرى.. ولن نتخلى عن متر واحد منها

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرسالة الواضحة التي نؤكدها أن سيناء أغلى جزء على قلب أي مصري، ولن نتخلى بأي صورة من الصور عن متر واحد من أرضها.

وأضاف خلال اجتماعه مع أهالي وقبائل سيناء، "التأمين تلزمه تنمية، ولازم سكان موجودين كخط دفاع أول عن أي مكان وأي فكر خبيث يحاول يستغله".

وأردف: "مفيش دولة في أي مكان لديها تفكير بالتخلي عن قطعة أرض لأي حد تاني، وتستثمر 610 مليارات جنيه، بالإضافة 400 أخرى في الخطة الجديدة، أي تريليون جنيه، من أجل التنمية".