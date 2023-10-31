الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أسطورة ألمانيا السابق يتهكم على ميسى بعد تتويجه بالكرة الذهبية

ميسي يفوز بجائزة
ميسي يفوز بجائزة الكرة الذهبية للمرة الثامنة

انتقد لوثار ماتيوس، أسطورة ألمانيا وبايرن ميونخ، تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي  بجائزة الكرة الذهبية لعام 2023، أمس الإثنين، في حفل مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية السنوي.

ونال صاحب الـ36 عاما الجائزة للمرة الثامنة في مسيرته، رغم أنه يلعب خارج قارة أوروبا منذ نهاية الموسم الماضي، وهي سابقة تاريخية لم تحدث من قبل.

وتحدث النجم الفائز بالكرة الذهبية عام 1990، عبر شبكة "سكاي"، قائلًا "على مدار العام الماضي، قدم هالاند أداء أفضل من ميسي، الذي يعد تتويجه غير مستحق".
وأكمل "ما حدث يوضح أن كأس العالم له تأثير أكبر من أي شيء آخر، لكن هالاند بالنسبة لي أفضل لاعب في آخر 12 شهرا".

وأشار ماتيوس إلى تتويج الدولي النرويجي بالثلاثية مع مانشستر سيتي، فضلا عن تحطيمه لأرقام قياسية تهديفية.

وأتم: "بالنسبة لي لا مفر من تتويج هالاند، وهذا الاختيار مهزلة، على الرغم من كوني أشجع ميسي".
وتُوج ميسي بالجائزة للمرة الثامنة في تاريخه معززًا رقمه القياسي كأكثر المتوجين بها.

وظفر ليو بالجائزة بعد قيادته منتخب الأرجنتين للتتويج ببطولة كأس العالم 2022 بقطر للمرة الثالثة في تاريخ بلاده، والأولى منذ 36 عامًا.

ميسي قدم دورًا استثنائيًا في تتويج بلاده باللقب الغائب عن خزائنهم لفترة طويلة، متفوقًا على منافسه النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، والذي حل في المركز الثاني.

وفازت آيتانا بونماتي لاعبة منتخب إسبانيا وبرشلونة، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في العالم للسيدات.

وفاز الإنجليزي جود بيلينجهام بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في العالم، البرازيلي فينيسيوس جونيوربجائزة سقراط للأعمال الخيرية، كما تُوج الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز بجائزة كوبا لأفضل حارس مرمى في العالم.

وفاز النرويجي إيرلينج هالاند بجائزة جيرد مولر لأفضل هداف في العالم، كما فاز فريقه مانشستر سيتي بجائزة أفضل ناد في العالم.

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