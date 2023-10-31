الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

لاعبو إنتر ميامي يحتفلون بـ ليونيل ميسي بعد التتويج بالكرة الذهبية

ليونيل ميسي رفقة
ليونيل ميسي رفقة فريق إنتر ميامي

احتفى لاعبو إنتر ميامي الأمريكي، اليوم الثلاثاء، بزميلهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، المُتوج بجائزة الكرة الذهبية “بالون دور”، لأفضل لاعب في العالم.

وفاز قائد منتخب الأرجنتين ولاعب إنتر ميامي الأمريكي، بجائزة الكرة الذهبية ؛بالون دور" لأفضل لاعب في العالم 2023 عن موسم 2022-2023.

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وعقب عودته لـ أمريكا، وفي مقر تدريبات الفريق، تجمع زملائه لاستقباله وتكريمه، في لقطات أبرزها الحساب الرسمي للنادي الأمريكي عبر موقع “تويتر”، كما حرص اللاعبون على التقاط الصور التذكارية رفقة “ليو”.

وكان على رأس المتواجدين، لاعبي الفريق، وزملاء ميسي وأصدقائه، الإسبانيين سيرجيو بوسيكيتس وجوردي ألبا.

وتُوج ميسي بالجائزة للمرة الثامنة في تاريخه معززًا رقمه القياسي كأكثر المتوجين بها.

وظفر ليو بالجائزة بعد قيادته منتخب الأرجنتين للتتويج ببطولة كأس العالم 2022 بقطر للمرة الثالثة في تاريخ بلاده، والأولى منذ 36 عامًا.

ميسي قدم دورًا استثنائيًا في تتويج بلاده باللقب الغائب عن خزائنهم لفترة طويلة، متفوقًا على منافسه النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، والذي حل في المركز الثاني.

وفازت آيتانا بونماتي لاعبة منتخب إسبانيا وبرشلونة، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في العالم للسيدات.

وفاز الإنجليزي جود بيلينجهام بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في العالم، البرازيلي فينيسيوس جونيوربجائزة سقراط للأعمال الخيرية، كما تُوج الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز بجائزة كوبا لأفضل حارس مرمى في العالم.

وفاز النرويجي إيرلينج هالاند بجائزة جيرد مولر لأفضل هداف في العالم، كما فاز فريقه مانشستر سيتي بجائزة أفضل ناد في العالم.

ترتيب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم

وجاء ترتيب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم كالآتي:

المركز الأول: ليونيل ميسي (إنتر ميامي - الأرجنتين)

المركز الثاني: إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي - النرويج)

المركز الثالث: كيليان مبابي (باريس سان جيرمان - فرنسا)

المركز الرابع: كيفن دي بروين (مانشستر سيتي - بلجيكا)

المركز الخامس: رودري (مانشستر سيتي - إسبانيا)

المركز السادس: فينيسيوس جونيور (ريال مدريد - البرازيل)

المركز السابع: جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي - الأرجنتين)

المركز الثامن: فيكتور أوسيمين (نابولي - نيجيريا)

المركز التاسع: برناردو سيلفا (مانشستر سيتي - البرتغال)

المركز العاشر: لوكا مودريتش (ريال مدريد - كرواتيا)

المركز الحادي عشر: محمد صلاح (ليفربول - مصر)

المركز الثاني عشر: روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة - بولندا)

المركز الثالث عشر: ياسين بونو (الهلال - المغرب)

المركر الرابع عشر: إلكاي جوندوجان (برشلونة - ألمانيا)

المركز الخامس عشر: إيمليانو مارتينيز (أستون فيلا - فرنسا)

– المركز السادس عشر: كريم بنزيما (اتحاد جدة - فرنسا)

– المركز السابع عشر: خفيتشا كفاراتسخيليا (نابولي - جورجيا)

– المركز الثامن عشر: جود بيلينجهام (ريال مدريد - إنجلترا)

– المركز التاسع عشر: هاري كين (بايرن ميونخ - إنجلترا)

– المركز العشرين: لاوتارو مارتينيز (إنتر - الأرجنتين)

– المركز الحادي والعشرين: أنطوان جزيزمان (أتلتيكو مدريد - فرنسا)

– المركز الثاني والعشرين: كيم مين جاي (بايرن ميونخ - كوريا الجنوبية)

– المركز الثالث والعشرين: أندريه أونانا (مانشستر يونايتد - الكاميرون)

– المركز الرابع والعشرين: بوكايو ساكا (أرسنال - إنجلترا)

– المركز الخامس والعشرين: جوسكو جفارديول (مانشستر سيتي - كرواتيا)

– المركز السادس والعشرين: جمال موسيالا (بايرن ميونخ - ألمانيا)

– المركز السابع والعشرين: نيكولو باريلا (إنتر - إيطاليا)

– المركز الثامن والعشرين: مارتين أوديجارد (أرسنال - النرويج)

– المركز الثامن والعشرين مكرر: راندال كولو مواني (باريس سان جيرمان - فرنسا)

– المركز الثلاثين: روبين دياز (مانشستر سيتي - البرتغال).

إنتر ميامي ليونيل ميسى ميسى الكرة الذهبية بالون دور

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