برلمانى يثمن دور السيسى المشرف فى الوقوف مع القضية الفلسطينية

استكملت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة علاء عابد خلال اجتماعها اليوم لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 340 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية بين حكومة مصر وشركة تي إم إتش إنترناشيونال إل إل سي، لتوريد عدد (1300) عربة سكة حديد طرازات مختلفة، والموقعة بتاريخ 18 مايو 2023.

في بداية الاجتماع، ثمن علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، النظرة الثاقبة للقيادة السياسية الرامية إلى تسليح القوات المسلحة بأحدث الأسلحة والمعدات التى جاءت بمثابة نوع من أنواع الردع وعدم تجرؤ أى دولة من الدول على الاقتراب من حدود الدولة المصرية.

أضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات أن تسليح قواتنا المسلحة بأحدث الأسلحة أيضا أثبت لكل المشككين من أعداء الوطن صحة رؤية القيادة السياسية.

كما وجه عابد تحية تقدير واحترام إلى الشعب الفلسطيني الشقيق الذي دافع عن وطنه وأرضه ضد العدوان الصهيوني الغاشم عليه

فى نهاية كلمته، أكد عابد دعم اللجنة وشكرها على موقف القيادة المصرية ودورها المشرف فى الوقوف مع القضية الفلسطينية وأيضًا قرارتها الحكيمة على المستويات كافة.

واستعرضت اللجنة قرار رئيس الجمهورية رقم 340 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية بين حكومة المصرية وشركة تي إم إتش إنترناشيونال إل إل سي، لتوريد عدد (1300) عربة سكة حديد طرازات مختلفة، والموقعة بتاريخ 18 مايو 2023.



وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات أن جميع الاتفاقيات الصادر بشأنها قرار من رئيس الجمهورية هى من الأهمية بمكان من أجل الإسراع فى تنفيذ مشروعات تنموية تعود بالنفع على المواطن المصرى والاقتصاد القومى، وتم تأجيل أخذ الرأي النهائي على الاتفاقية إلى اجتماع الخميس المقبل.