الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عاجل.. تظاهرات أمام معبر رفح تنديدًا بالمجازر الإسرائيلية فى قطاع غزة (فيديو)

معبر رفح
معبر رفح

نظم عدد من المواطنين وأعضاء بعض منظمات المجتمع المدني المتواجدين أمام معبر رفح، تظاهرات اليوم، تنديدا بالقصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

هتافات منددة بالعدوان الإسرائيلي 

وردد المتظاهرون هتافات منددة بالعدوان الإسرائيلي وكذلك داعمة للقضية الفلسطينية والأشقاء بغزة منها “علي وعلي وعلي الصوت.. وصل صوتك ناس بتموت” و"مصر قوية يا جدعان.. وقت الشدة وحوش بتبان".

دعم الموقف المصري 

وأكد المتظاهرون دعمهم الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية، وكذلك الحرص على إدخال أكبر كم من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء في قطاع غزة.

سيناء رفح معبر رفح غزة العدوان الإسرائيلى قطاع غزة

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