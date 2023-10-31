عاجل.. تظاهرات أمام معبر رفح تنديدًا بالمجازر الإسرائيلية فى قطاع غزة (فيديو)

نظم عدد من المواطنين وأعضاء بعض منظمات المجتمع المدني المتواجدين أمام معبر رفح، تظاهرات اليوم، تنديدا بالقصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

هتافات منددة بالعدوان الإسرائيلي

وردد المتظاهرون هتافات منددة بالعدوان الإسرائيلي وكذلك داعمة للقضية الفلسطينية والأشقاء بغزة منها “علي وعلي وعلي الصوت.. وصل صوتك ناس بتموت” و"مصر قوية يا جدعان.. وقت الشدة وحوش بتبان".

دعم الموقف المصري

وأكد المتظاهرون دعمهم الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية، وكذلك الحرص على إدخال أكبر كم من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء في قطاع غزة.