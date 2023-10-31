"العامة للاستعلامات" تكشف حقيقة فتح وإغلاق معبر رفح الدولى أمام الرعايا الأجانب

كشف ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، حقيقة فتح وإغلاق معبر رفح الدولي أمام الرعايا الأجانب من الجانب المصري.

وقال رشوان، خلال مؤتمر صحفي من أمام معبر رفح البري الدولي، إن "الجانب الإسرائيلي أخل باتفاقياته بعد أن أبلغت سفارات هذه الدول في إسرائيل رعاياها وهم أكثر من 410 تجمع عدد كبير منهم في الناحية الفلسطينية فقامت قوات الاحتلال بقصف الطرق والمنطقة من حولهم في رفح الفلسطينية لكي توقف المساعدات والشاحنات ولكي تُخيف مزدوج الجنسية والأجانب، وقررت سفاراتهم وليس مصر أن يذهبوا بعيدا عن رفح".

وأشار إلى أن مصر لا تزال مستعدة لفتح معبرها لجميع الأجانب ومزدوجى الجنسية، على أن يتم هذا ضمن اتفاق كامل، منوهًا بأن هناك 2 مليون فلسطيني على بعد أمتار لهم الحق في الحياة لهم الحق في علاج جرحاهم الذين بلغ 21 ألف جريح، ولهم الحق في دفن كريم لأمواتهم بعيدا عن القصف، ولهم الحق في أن يأتوا فيمن يدرس منهم أو من يريد أن يكون لهم شأن في هذا البلد أن يأتيه".