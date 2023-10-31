الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ضياء رشوان: الاحتلال منع الإعلام الأجنبى من الدخول إلى قطاع غزة

ضياء رشوان
ضياء رشوان

أكد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الاحتلال منع مراسلي الإعلام الأجنبي من الدخول إلى قطاع غزة.

وقال خلال مؤتمر صحفي من أمام معبر رفح البري الدولي: "حضراتكم معانا ممثلي الإعلام الأجنبي، أنتم ممنوعون من الذهاب إلى قطاع غزة، الذي يمنعكم ليست السلطات المصرية.. أنتم وصلتوا معنا هنا إلى آخر متر من حدودنا الشرقية، لكننا لا نجد أي تطمينات من جيش الاحتلال بأنكم إذا دخلتم ستكونون آمنين".

وتابع: “يكفي أن تعلموا أن الأمين العام للأمم المتحدة وصل لهذه النقطة وأن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وصل لهذه النقطة ولم يتجاوزاها إلى الأراضي الفلسطينية، لأن هناك منعا إسرائيليا حتى للمنظمات الدولية”.

الاعلام الاجنبي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات معبر رفح البري الدولي قطاع غزة

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