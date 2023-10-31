مستعدون لبذل ملايين الأرواح من أجل سيناء.. أبرز تصريحات رئيس الوزراء (إنفوجراف)

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، المشروعات التنموية بشمال سيناء، يرافقه وزراء الإسكان والتنمية المحلية والصحة والتعليم العالي والتربية والتعليم، بالإضافة إلى قيادات القوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة.

ووضع رئيس مجلس الوزراء، حجر أساس عدد من المجمعات العمرانية الجديدة بمناطق "العجرة-الجورة-الضهير" في شمال سيناء، وتشمل المشروعات إنشاء وحدات سكنية وخدمية وتعليمية وصحية وترفيهية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب.

فيما التقى رئيس مجلس الوزراء أهالي شمال سيناء في الكتيبة 101 بحضور قيادات القوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة، وسط لفيف من ممثلي المجتمع المصري من أحزاب وإعلاميين وفنانين ورؤساء نقابات غضافة إلى المراسلين الأجانب.

ومن خلال الإنفوجراف التالي، نرصد أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال إعلان خطة تنمية شمال سيناء:-