الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

إنفوجراف

مستعدون لبذل ملايين الأرواح من أجل سيناء.. أبرز تصريحات رئيس الوزراء (إنفوجراف)

رئيس الوزارء
رئيس الوزارء

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، المشروعات التنموية بشمال سيناء، يرافقه وزراء الإسكان والتنمية المحلية والصحة والتعليم العالي والتربية والتعليم، بالإضافة إلى قيادات القوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة.

ووضع رئيس مجلس الوزراء، حجر أساس عدد من المجمعات العمرانية الجديدة بمناطق "العجرة-الجورة-الضهير" في شمال سيناء، وتشمل المشروعات إنشاء وحدات سكنية وخدمية وتعليمية وصحية وترفيهية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب.

فيما التقى رئيس مجلس الوزراء أهالي شمال سيناء في الكتيبة 101 بحضور قيادات القوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة، وسط لفيف من ممثلي المجتمع المصري من أحزاب وإعلاميين وفنانين ورؤساء نقابات غضافة إلى المراسلين الأجانب.

ومن خلال الإنفوجراف التالي، نرصد أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال إعلان خطة تنمية شمال سيناء:-

شمال سيناء المشروعات التنمية بشمال سيناء القوات المسلحة جهاز المخابرات العامة

مواد متعلقة

الفصائل الفلسطينية: قصفنا قاعدة "نيفاتيم" الجوية ردًا على المجازر بحق المدنيين

مدير"المنظمات الأهلية الفلسطينية": ساعات وستدخل المستشفيات ومراكز الإيواء فى "الإعدام الجماعى"

أهالي وعواقل قريتي العجرة الظهيرة يحتشدون للترحيب برئيس الوزراء

المبادرة الوطنية الفلسطينية: الولايات المتحدة كانت وراء فكرة تهجير وترحيل الفلسطينيين من غزة

المبادرة الوطنية الفلسطينية: موقف مصر بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة أفشل المخطط الإسرائيلى

رئيس اتحاد قبائل سيناء يوجّه التحية لرجال القوات المسلحة والداخلية والمخابرات لدورهم فى تطهير سيناء من الإرهاب

بـ2.7 مليار جنيه.. "مدبولى" يستعرض الخدمات التعليمية فى شمال سيناء

مدبولى: الإرهاب لم يُعق الدولة عن جهود التنمية

الأكثر قراءة

قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

حفل الكرة الذهبية بتوقيت القاهرة

بعد 4 شهور غيبوبة.. وفاة الإعلامية سارة حسن

أول تعليق من حماس على إعلان إسرائيل تحرير مجندة محتجزة

عاجل.. الخارجية الأمريكية: تمكنا من التوصل إلى اتفاق مع مصر وإسرائيل لوصول المساعدات لغزة

قبول استئناف النيابة.. استمرار حبس 12 متهما فى حفل المنصورية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

"سيناء" نحميها بالتعمير.. ونفديها بأرواح الملايين إن لزم الأمر

خالد حريب

صلاة الوز الأخضر على القناة من سيناء

لواء.حمدى البطران

سيناء فى فكر الرئيس

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

وائل لطفي

إرادة صلبة وضغوط مضجرة!

عبد الرحيم طايع

ملف الصناعة المصرية وأجواء الحرب

ماجد حبته

مكالمتان مهمتان

عبدالوهاب داود

قمر سكورسيزى.. وثيقة سينمائية على جرائم لا تموت

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

أيام المفاجآت.. ما مراحل الحرب على غزة كما وضعتها إسرائيل؟

غارات كثيفة تستهدف محيط المستشفى الإندونيسى شمال قطاع غزة

قصف إسرائيلى منزلًا فى غزة يودى بحياة 14 فلسطينيًا