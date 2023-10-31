الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

محمد الجبالي: معرض تشخيص يضم 40 عملاً فنيًا (صور)

جانب من معرض تشخيص
جانب من معرض تشخيص

يفتتح جاليرى قرطبة مساء الأحد المقبل، المعرض الجماعى تشخيص الذي يضم أعمال 4 فنانين تشكيليين من أجيال مختلفة فى التصوير.

ويضم المعرض 40 عملاً فنيًا من أحدث ما أنتج الفنانين المشاركين تم تنفيذ الأعمال بخامات مختلفة كالزيت والأكريلك والفحم وكذلك تتنوع أحجام الأعمال بين اللوحات كبيرة الحجم وحتى اللوحات الصغيرة. 

يقول محمد الجبالي، مؤسس جاليري قرطبة لـ"الدستور" اسم المعرض تتضح التيمة الاساسية وهى الفيجر او الموديل أو الجسد البشرى الذى هو مصدر إلهام الفنانين فى هذا المعرض كل منهم بأسلوبه الخاص وشخصيته المتفردة. 

ونجد أعمال أسماء خورى كما هى العادة تهتم بالمرأة وتعبر عنها وتناقش قضاياها، لكن هذه المرة نساء أسماء من الطبقات البسيطة الكادحة تغلب عليهم المعاناة الممزوجة بالرضا دون أن ينقص التعب والشقاء من جمالهن الداخلى والخارجى.

 والمعروف أن أسماء خورى احد اهم الفنانات اللاتى اشتهرن برسم البورترية وتفوقن فيه حيث حققت نجاحا ملحوظا وبصمة تعرف بها أعمالها. 

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أما الفنان السكندرى ميشيل معلوف في إضافة انه أحد أعمدة فن الكوميكس( القصص المصورة) فى مصر والوطن العربى وله تاريخ وباع طويل فى هذا المجال  إلا أن أعماله التأثيرية ف التصوير الزيتى لا تقل أهمية فهو أمتداد لجيل العظماء فى فن المنظر اللاند سكيب مثل كامل مصطفى وحسنى البنانى وغيرهم ولكن الجديد فى هذا المعرض بالنسبة لمعلوف هو رسم الفيجر الموديل البشرى بأسلوب تأثيرى ساحر ولمسات قوية وضربات فرشاة محكمة وهذه هى المرة الأولى التى يتناول فيها معلوف الفيجر فى مجموعة لوحات لها نفس الطابع. 

وتأتى مفاجاة المعرض حيث يقدم الجاليرى اثنين من الشباب الموهوبين الذين لم تمض إلا سنوات قليلة على تخرجهم من كلية فنون جميلة بالأقصر وهما فيلوباتير حليم والذى يعرض مجموعة لوحات عن الفيجر متأثر فيها بالفن الفرعونى الذى استطاع استلهامه فى أعماله بنجاح حتى وصل إلى أسلوبه الخاص وتجربته الخالصة.

 والفنان الثانى هو محمد إيهاب بافرو الذى يعبر فى هذا المعرض عن مجموعة حالات وانفعالات نفسية، خاصة مستخدمي الموديل كوسيط للتعبير عن هذه الحالة الإنسانية وأخيرًا يعد المعرض تجربة مختلفة لفنانين لديهم تجارب جادة فى رسم الموديل أو الجسد البشرى كل منهم بأسلوبه الخاص ليأتى فى النهاية مشهد فنى متفرد ومختلف لمعرض يستمر حتى ٢٥ نوفمبر الجاري.

جاليرى قرطبة محمد الجبالي أسماء خوري معرض تشخيص ميشيل معلوف

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