الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المؤبد لـ ربة منزل أشعلت النيران في زوجها بالشرقية

حبس سيدة
حبس سيدة

قضت محكمة جنايات الزقازيق، ، بمعاقبة ربة منزل بالسجن المؤبد، لإدانتها في القضية رقم 9743 لسنة 2023 جنايات مركز ديرب نجم، والمقيدة برقم 1407 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، بقتل زوجها وإضرام النيران في جثته أثناء نومه لخلافات زوجية بينهما.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشهاوي، وعضوية المستشارين محمد مصطفي، وعبدالعزيز متولي، وأحمد خالد، وأمانة سر محمد إبراهيم.

تعود أحداث القضية لشهر فبراير من العام الجاري، عندما أحالت النيابة العامة «عزة. ع» ربة منزل، ومقيمة بإحدي قري مركز ديرب نجم، للمحاكمة الجنائية، في واقعة اتهامها بقتل زوجها وإضرام النيران فيه لخلافات بينهما.

txt

حبس ربة منزل 4 أيام بتهمة قتل زوجها طعنًا بسكين فى أوسيم

txt

قتل زوجته وأبنائه.. القبض علي هارب من حكم بالإعدام في الإسكندرية

وأفاد أمر الإحالة الصادر للمتهمة بأنها قتلت المجني عليه زوجها «محمد. ع» عامل، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتت النية وعقدت العزم على قتله، وأعدت لذلك الغرض 6 زجاجات تحوي مادة معجلة للاشتعال «جازولين»، وما أن اطمأنت إلى استغراقه في النوم حتى سكبت بجانب مضجعه أرضًا المادة المعجلة مشعلة إياها باستخدام قداحة بحوزتها، فامتدت إليه النيران وأحرقته وأحدثت ما به من إصابات والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية،والتي أودت بحياته.

وجاء في أمر الإحالة بأن وضعت المتهمة النار عمدا بمحل مسكون ألا وهو مسكن المجني عليه، وذلك عقب إلقائها كمية من المادة المعجلة للاشتعال فنشب الحريق به ما أدي لإحراقه،وذلك على النحو المبين بالتحقيقات،وكذلك إحرازها لأداة معجلة للاشتعال «الجازولين»، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.

وعقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتها إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

جازولين الشرقية قتل زوجها محكمة جنايات الزقازيق النيابة العامة

الأكثر قراءة

عاجل.. تظاهرات أمام معبر رفح تنديدًا بالمجازر الإسرائيلية فى قطاع غزة (فيديو)

400 شهيد وجريح بينهم أطفال ونساء.. لحظة استهداف مخيم جباليا فى غزة بالصواريخ (فيديو)

قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

حفل الكرة الذهبية بتوقيت القاهرة

أمطار شديدة متفاوتة.. "الأرصاد" تكشف لـ"الدستور" موعد استقرار الأحوال الجوية

أول تعليق من حماس على إعلان إسرائيل تحرير مجندة محتجزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

"سيناء" نحميها بالتعمير.. ونفديها بأرواح الملايين إن لزم الأمر

خالد حريب

صلاة الوز الأخضر على القناة من سيناء

لواء.حمدى البطران

سيناء فى فكر الرئيس

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

وائل لطفي

إرادة صلبة وضغوط مضجرة!

عبد الرحيم طايع

ملف الصناعة المصرية وأجواء الحرب

ماجد حبته

مكالمتان مهمتان

عبدالوهاب داود

قمر سكورسيزى.. وثيقة سينمائية على جرائم لا تموت

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية ومفوض عام "أونروا" يبحثان تطورات الوضع فى غزة

نتنياهو يعين الرئيس السابق للموساد فى منصب "مبعوث لمهام خاصة"

أيام المفاجآت.. ما مراحل الحرب على غزة كما وضعتها إسرائيل؟