المؤبد لـ ربة منزل أشعلت النيران في زوجها بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، ، بمعاقبة ربة منزل بالسجن المؤبد، لإدانتها في القضية رقم 9743 لسنة 2023 جنايات مركز ديرب نجم، والمقيدة برقم 1407 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، بقتل زوجها وإضرام النيران في جثته أثناء نومه لخلافات زوجية بينهما.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشهاوي، وعضوية المستشارين محمد مصطفي، وعبدالعزيز متولي، وأحمد خالد، وأمانة سر محمد إبراهيم.

تعود أحداث القضية لشهر فبراير من العام الجاري، عندما أحالت النيابة العامة «عزة. ع» ربة منزل، ومقيمة بإحدي قري مركز ديرب نجم، للمحاكمة الجنائية، في واقعة اتهامها بقتل زوجها وإضرام النيران فيه لخلافات بينهما.

وأفاد أمر الإحالة الصادر للمتهمة بأنها قتلت المجني عليه زوجها «محمد. ع» عامل، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتت النية وعقدت العزم على قتله، وأعدت لذلك الغرض 6 زجاجات تحوي مادة معجلة للاشتعال «جازولين»، وما أن اطمأنت إلى استغراقه في النوم حتى سكبت بجانب مضجعه أرضًا المادة المعجلة مشعلة إياها باستخدام قداحة بحوزتها، فامتدت إليه النيران وأحرقته وأحدثت ما به من إصابات والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية،والتي أودت بحياته.

وجاء في أمر الإحالة بأن وضعت المتهمة النار عمدا بمحل مسكون ألا وهو مسكن المجني عليه، وذلك عقب إلقائها كمية من المادة المعجلة للاشتعال فنشب الحريق به ما أدي لإحراقه،وذلك على النحو المبين بالتحقيقات،وكذلك إحرازها لأداة معجلة للاشتعال «الجازولين»، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.

وعقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتها إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.