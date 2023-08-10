الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس ربة منزل 4 أيام بتهمة قتل زوجها طعنًا بسكين فى أوسيم

ارشيفية
ارشيفية

أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بقتل زوجها طعنًا بالسكين بسبب خلافات أسرية، فيما كلفت النيابة العامة الطبيب الشرعى بتشريح الجثمان وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للجثمان للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة.

وطلبت النيابة من رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على سيدة لاتهامها بقتل زوجها طعنًا بسكين، خلال مشاجرة بينهما بسبب خلافات أسرية، وتم إحالتها إلى النيابة للتحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مقتل أحد الأشخاص داخل مسكنه فى أوسيم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن المجنى عليه مصاب بطعنات، وأن زوجته وراء ارتكاب الجريمة.

بمواجهة المتهمة اعترفت بطعنه خلال مشاجرة بينهما، نتيجة خلافات أسرية، وأشارت إلى أن المجنى عليه حاول الاعتداء عليها بسكين، وأنها تمكنت من استخلاص السلاح من يده وطعنته به، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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