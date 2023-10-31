الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

للعمل بالأسواق المحلية والعالمية

"الهجرة" وغرفة القاهرة يوقعان بروتوكول تعاون لتدريب وتأهيل الشباب

الغرف التجارية
الغرف التجارية

وقعت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والغرفة التجارية للقاهرة برتوكول تعاون مشترك لتدريب وتأهيل الشباب المصري للعمل بالسوق الخارجي والمحلي.


وقع البروتوكول عن الوزارة السفير إيهاب نصر مساعد الوزيرة للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، وعن غرفة القاهرة أيمن العشري رئيس الغرفة.


وشهدت التوقيع السفيرة سها الجندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.


جاء ذلك اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية في حضور شريف يحيى نائب رئيس غرفة القاهرة والدكتورة نجلاء النجار عضو مجلس إدارة الغرفة ومنير المصري رئيس شُعبة شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج بغرفة القاهرة.


يأتي ذلك في إطار توفير سبل التكافل الاجتماعي وفرص التدريب والعمل الملائمة بما يضمن تحقيق الحياة الكريمة لجميع المواطنين.


وفى ضوء تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" والمساعي الدائمة والدءوبة نحو الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية بين الشباب المصري من خلال العمل على نشر الوعي المجتمعي بتلك الظاهرة ، وما تمثله من إضرار بالشباب وأسرهم والمجتمع عامة وفتح أفاق جديدة للشباب بتوفير فرص للتدريب والتأهيل بالداخل والخارج ، وتوفير كافة البدائل الايجابية المتاحة في سوق العمل المحلى والخارجي والربط بينهم وبين الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.


كما يأتي هذا البروتوكول لتحقيق التعاون المثمر بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والغرفة التجارية للقاهرة لتقديم البرامج التنموية التي ضمن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة".


وتستهدف الوزارة والغرفة تحقيق هدف مشترك من خلال شُعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج، وإيمانًا بدور الغرفة وما تقوم به من تدريب وتأهيل الشباب لإيجاد فرص عمل مناسبة في الداخل والخارج طبقًا لتوجهات الدولة.

الشباب البروتوكول التدريب المصريين وزارة الدولة المصرى الخارجي

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