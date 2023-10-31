الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل الاتحاد.. بنزيما يقود الهجوم أمام الفيحاء فى كأس الملك

بنزيما
بنزيما

أعلن البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لاتحاد جدة، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الفيحاء مساء اليوم في كأس الملك.

 

ويقود هجوم الاتحاد في لقاء اليوم الفرنسي كريم بنزيما ويجاوره البرازيلي رومارينيو والمغربي عبدالرزاق حمدالله.

 

تشكيل الاتحاد

 

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

 

خط الدفاع: حسن كادش، لويز فيليبي، مدالله العليان، زكريا هوسواي

 

خط الوسط: نجولو كانتي، فيصل الغامدي، سلطان الفرحان

 

خط الهجوم: رومارينيو، كريم بنزيما، عبدالرزاق حمدالله

 

يخوض فريق الاتحاد مباراة قوية أمام الفيحاء مساء اليوم بالمواجهة التي ستجمع بينهما، ضمن منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2023-2024.

ويلاقي الاتحاد نظيره الفيحاء، على أرضية ملعب استاد الملك فهد الدولي، في إطار لقاءات دور الـ16 من المسابقة السعودية.

وتأهل فريق الاتحاد إلى دور الـ16 من بطولة الكأس بعد الفوز على نظيره الخلود بركلات الترجيح بنتيجة 7-6.

بينما صعد فريق الفيحاء لمرحلة دور الـ 16 بعدما فاز على حساب الرياض بنتيجة 2-1 في المواجهة التي جمعت بينهما في دور الـ32 من المسابقة.

 

 



 

الاتحاد بنزيما الفيحاء كأس الملك رومارينيو

مواد متعلقة

كيف رد كريستيانو رونالدو على تتويج ميسى بالكرة الذهبية الثامنة؟

الكرة الذهبية 2023.. كريم بنزيما يحتل المركز الـ16

الأكثر قراءة

400 شهيد بينهم أطفال ونساء.. لحظة استهدف مخيم جباليا فى غزة بالصواريخ (فيديو)

قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

إلهام وجدي تعلق على قرار إيقافها من "المهن التمثيلية"

حفل الكرة الذهبية بتوقيت القاهرة

أول تعليق من حماس على إعلان إسرائيل تحرير مجندة محتجزة

عاجل.. الخارجية الأمريكية: تمكنا من التوصل إلى اتفاق مع مصر وإسرائيل لوصول المساعدات لغزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

"سيناء" نحميها بالتعمير.. ونفديها بأرواح الملايين إن لزم الأمر

خالد حريب

صلاة الوز الأخضر على القناة من سيناء

لواء.حمدى البطران

سيناء فى فكر الرئيس

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

وائل لطفي

إرادة صلبة وضغوط مضجرة!

عبد الرحيم طايع

ملف الصناعة المصرية وأجواء الحرب

ماجد حبته

مكالمتان مهمتان

عبدالوهاب داود

قمر سكورسيزى.. وثيقة سينمائية على جرائم لا تموت

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يعين الرئيس السابق للموساد فى منصب "مبعوث لمهام خاصة"

أيام المفاجآت.. ما مراحل الحرب على غزة كما وضعتها إسرائيل؟

غارات كثيفة تستهدف محيط المستشفى الإندونيسى شمال قطاع غزة