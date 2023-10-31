تشكيل الاتحاد.. بنزيما يقود الهجوم أمام الفيحاء فى كأس الملك

أعلن البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لاتحاد جدة، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الفيحاء مساء اليوم في كأس الملك.

ويقود هجوم الاتحاد في لقاء اليوم الفرنسي كريم بنزيما ويجاوره البرازيلي رومارينيو والمغربي عبدالرزاق حمدالله.

تشكيل الاتحاد

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: حسن كادش، لويز فيليبي، مدالله العليان، زكريا هوسواي

خط الوسط: نجولو كانتي، فيصل الغامدي، سلطان الفرحان

خط الهجوم: رومارينيو، كريم بنزيما، عبدالرزاق حمدالله

يخوض فريق الاتحاد مباراة قوية أمام الفيحاء مساء اليوم بالمواجهة التي ستجمع بينهما، ضمن منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2023-2024.

ويلاقي الاتحاد نظيره الفيحاء، على أرضية ملعب استاد الملك فهد الدولي، في إطار لقاءات دور الـ16 من المسابقة السعودية.

وتأهل فريق الاتحاد إلى دور الـ16 من بطولة الكأس بعد الفوز على نظيره الخلود بركلات الترجيح بنتيجة 7-6.

بينما صعد فريق الفيحاء لمرحلة دور الـ 16 بعدما فاز على حساب الرياض بنتيجة 2-1 في المواجهة التي جمعت بينهما في دور الـ32 من المسابقة.





