الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الاحتفال بتذكار إعادة رفات القديس سابا لديره.. تعرف على تاريخ العيد

الكنيسة
الكنيسة

احتفلت البطريركية الأورشليمية بتذكار إعادة رفات القديس سابا المتقدس إلى لافرا الدير الذي أسسه، وقال الأنبا نيقولا أنطونيو مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة الرسمي في مصر، ووكيلها للشؤون العربية، في تصريح صحفي إنه وضعت البطريركية الأورشليمية هذا العيد في عام 1965 تذكاراً لإعادة ذخائر القديس سابا المتقدس التي أُخذت إلى فينيسيا من قِبل الصليبيين وأُعيدت من الكنيسة الكاثوليكية للبطريركية الأورشليمية الأورثوذكسية. 

تفاصيل الرواية طبقا لكنيسة الروم الارثوذكس

رافق الرفات المقدسة آنذاك وفد من البطريركية الأورشليمية مكون من المغبوط المثلث الرحمات متروبوليت البتراء جيرمانوس, المغبوط المثلث الرحمات متروبوليت قيصاريا باسيليوس, المغبوط المثلث الرحمات الرئيس الروحي لدير القديس سابا الأرشمندريت سيرافيم, وسيادة متروبوليت الناصرة الحالي كيريوس كيرياكوس اطال الله في عمره الذي كان شماساً آنذاك. عند وصول الرفات المقدسة للمدينة المقدسة اورشليم تم إستقبالها عند باب الخليل ثم عُرضت أمام الجمع للتبارك في كنيسة القيامة لمدة أسبوع,

بعدها تم نقل الرفات غير المُنحلة المقدسة إلى لافرا دير القديس سابا حيث تُحفط حتى هذا اليوم في لارنكا (حيث تُحفظ عظام وذخائر القديسين)  لمساعدة رهبان اللافرا وشفاء ضعفهم وكذلك للحجاج الذين يزورونها.

أُقيمت صلاة السهرانية في دير القديس سابا المتقدس ترأسها سيادة متروبوليت إيلينوبوليس كيريوس يواكيم يشاركة الرئيس الروحي للدير قدس الأرشمندريت إفذوكيموس, الرئيس الروحي لدير الرعاة وبيت جالا قدس الأرشمندريت إغناطيوس. ورتل الشماس الأب سيمون مع رهبان الدير. وحضر مصلون من مناطق بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور. 

تغيب هذا العام عن الاحتفال صاحب الغبطة كيريوس ثيوفيلوس الثالث بسبب أعمال الحرب المستمرة. 

إلا أن صاحب الغبطة أرسل عظة بمناسبة عيد إعادة رفات القديس سابا المتقدس، قال: "فنحن أيها الإخوة الأحبة الذين نكرم استعادة رفات القديس المتوشح بالله أبينا البار سابا المتقدس نتضرع إليه ونتوسل إلى الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم أم الله ونقول توسلوا إلى المسيح أن يمنح العالم ولمنطقتنا السلام وعظيم الرحمة".

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