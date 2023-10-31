ضياء رشوان: حل الدولتين لم تخترعه الأطراف العربية والتى قررته هى الأمم المتحدة

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن مصر تدعو الآن إلى وقف النار الفوري، وبدء تفاوض حقيقي قائم على مقررات الشرعية الدولية ومجلس الأمن، من أجل حل الدولتين ولا يوجد حل إلا حل الدولتين لهذه الأزمة التي تهدد العالم.

وتابع رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، خلال مؤتمر صحفي من أمام معبر رفح البري الدولي، أن حل الدولتين لم تخترعه الأطراف العربية بل الذي قرره هو الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947 بقرار 181.

وأضاف أن القرار هو الذي أعطي حق الدولتين فقامت دولة، ولم نشهد الثانية على الإطلاق حتى اليوم وهي الدولة الفلسطينية، وبالتالي حل الدولتين هو الحل المتبنى من الجانب المصري.